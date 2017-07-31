Евро подорожал до максимума с марта 2016 года

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Евро подорожал в Беларуси до максимального с марта 2016 года значения, свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,9401

Евро — 2,2924

100 российских рублей — 3,2406

Таким образом, на первых торгах августа евро прибавил более копейки и достиг максимального за 17 месяцев значения. Доллар США несколько подешевел. Российский рубль — напротив, стал дороже на 0,11%.

Евро продолжает дорожать во всем мире. Финансовые аналитики ожидают, что соотношение евро к доллару на мировых рынках может составить 1,2.