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Fitch улучшило прогноз по рейтингу шести белорусских банков

01.08.2017 15:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) шести белорусских банков со "стабильного" на "позитивный", подтвердив его на уровне "B-".

Fitch улучшило прогноз по рейтингу шести белорусских банков
© Pixabay
Fitch изменил прогноз по Беларуси: внешние займы станут дешевле

Накануне Fitch пересмотрело со "стабильного" на "позитивный" прогноз по суверенным рейтингам Беларуси.

Как отмечается в сообщении агентства, опубликованном на его сайте, прогноз улучшен для Беларусбанка, Белинвестбанка, Банка развития, БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка.

"Изменение прогноза по обусловленным поддержкой РДЭ Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития отражает мнение Fitch о том, что способность властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости несколько улучшилась, о чем свидетельствует "позитивный" прогноз по суверенным долгосрочным РДЭ", — говорится в сообщении.

В то же время, Fitch констатирует по-прежнему ограниченную финансовую гибкость государства, в особенности в части валютных обязательств. В сообщении отмечается, что государство готово помогать этим банкам, поскольку является их мажоритарным собственником и несет субсидиарную ответственность по их обязательства.

Пересмотр прогноза по РДЭ БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка отражает вероятность повышения их рейтингов в случае повышения суверенных рейтингов и пересмотра странового потолка с "B-" на "B".

Накануне Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне "B-/В", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".

В данной связи Минфин отметил, что улучшение прогноза по рейтингам произошло благодаря достижению договоренностей между Минском и Москвой в нефтегазовой сфере, формированию Беларусью резервов для исполнения долговых обязательств в 2017-2018 годах, макроэкономическая стабилизация, значительное снижение инфляции и рост золотовалютных резервов.

 
Теги: Минск
 
 
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Прогноз пересмотрен со "стабильного" на "позитивный", вслед за аналогичными действиями по суверенным рейтингам Беларуси.

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