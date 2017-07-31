В Беларуси сохраняется тенденция роста по основным показателям экономического развития - Кобяков

Андрей Кобяков. Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сохраняется тенденция роста по основным показателям экономического развития. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков во время расширенного заседания Совета Министров, на котором обсуждались итоги работы экономики за первое полугодие 2017 года и дополнительные меры по выполнению поставленных на 2017 год задач, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным показателям экономического развития. Всего из 7 важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется 6", - заявил премьер-министр.

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