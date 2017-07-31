В Беларуси сохраняется тенденция роста по основным показателям экономического развития - Кобяков

Во время заседания

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сохраняется тенденция роста по основным показателям экономического развития. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков во время расширенного заседания Совета Министров, на котором обсуждались итоги работы экономики за первое полугодие и дополнительные меры по выполнению поставленных на 2017 год задач, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным показателям экономического развития. Всего из семи важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется шесть", - заявил премьер-министр.

Андрей Кобяков напомнил, что ВВП страны увеличился на 1% к январю-июню 2016 года. "Это выше, чем планировали: задание на первое полугодие - 100,2%. Более высокими темпами, чем ВВП, растет производительность труда - 102,7% за пять месяцев. За май мы прибавили по этому показателю еще 0,7 процентного пункта. Обеспечен баланс во внешней торговле. Сальдо за пять месяцев составило более $265 млн, или плюс 1,3% к ВВП. В прошлом году на эту дату результат был на $511 млн хуже - имели минус $246 млн", - рассказал он.

Премьер-министр также подчеркнул, что снижается влияние монетарных факторов на инфляцию, которая за шесть месяцев 2017 года составила 3,4% при прогнозе на первое полугодие - не более 6,7%. Это минимальная инфляция за последние 10 лет. "Не выполняется только один показатель - по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (темп рост за пять месяцев 102,7%). Следует отметить, что на показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица "зарабатывали" на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло", - констатировал он.

Андрей Кобяков отметил, что для выхода к концу года на запланированный уровень заработной платы (Br1 тыс. в среднем по стране) Минтруда с заинтересованными разработали график. В июне номинальная заработная плата составила Br819,3, отклонение от графика составляет 1%. "Пока не добираем Br9", - сказал он.

Кроме того, глава правительства сообщил, что как и планировалось, исполняется республиканский бюджет. Профицит в январе-июне составил Br1,3 млрд, или 2,7% к ВВП, и в полном объеме направлен на погашение валютного долга страны. "Общие финансовые показатели работы экономики улучшаются. Чистая прибыль в январе-мае превысила Br4 млрд с ростом к уровню прошлого года в 2,4 раза. Такая тенденция наблюдается почти во всех отраслях. Исключение составляют Минстройархитектуры (чистый убыток Br60 млн) и Белкоопсоюз (чистый убыток Br7,7 млн)", - отметил он.-0-