Снопков призвал китайский бизнес занять активную позицию по созданию СП в Беларуси

Во время встречи

1 августа, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков призвал китайский бизнес занять активную позицию по созданию совместных производств в Беларуси. Об этом он заявил сегодня на переговорах с китайской делегацией во главе с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что присутствующие на встрече корпорации, у которых есть обсуждаемые проекты, после визита займут активную позицию по созданию совместных предприятий в Беларуси. Сегодня мы услышали много добрых, теплых и напутствующих на достижение результата слов от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Уверен, что это будет стимулом реализовать в максимально короткие сроки максимально эффективные проекты", - сказал Николай Снопков. Он подчеркнул важность нынешнего визита для укрепления и развития промышленного потенциала двух стран.

Отдельно Николай Снопков остановился на совместной работе белорусских и китайских специалистов над указом №166, который создал беспрецедентные условия ведения бизнеса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "В рамках подготовки этого указа конкретно сработал принцип инициативы "Один пояс - один путь", - отметил он. - Условия формировались совместно китайскими и белорусскими экспертами. На примере парка мы на практике показываем всему миру, насколько выгодно и эффективно совместное строительство, совместное участие для развития двух стран".

Замглавы Администрации Президента также прокомментировал предложения китайской стороны, озвученные сегодня на встрече с Александром Лукашенко. Первая инициатива касалась создания китайско-белорусского промышленного инвестиционного фонда. "Думаю, нужно отработать два основных момента: первый - систему работы, устав фонда, второй - юрисдикцию фонда", - предложил Николай Снопков.

Он поддержал предложение активнее исследовать рынок прежде, чем запускать конкретные проекты, чтобы в результате они были максимально эффективными. За основу необходимо брать поручение Александра Лукашенко по созданию предприятий завтрашнего дня. "Думаю, у нас есть все возможности самим создавать рынки, инновационные продукты, спрос на которые мы будем формировать через предложение, - сказал Николай Снопков. - Например, Китай в прошлом году вышел на передовые места в мире по производству и использованию автомобилей на новых источниках энергии. За пять лет, с 2011 года, рост производства увеличился в пятьдесят раз и в прошлом году составил 500 тыс. автомобилей. Разве это не новые возможности, не новые рынки, не выполнение поручений наших лидеров по формированию предприятий с экономикой завтрашнего дня?"

Третья инициатива касалась сотрудничества в сфере образования. "Подготовка кадров, образование - это базовые вещи для взаимодействия. Мы с удовольствием будем учиться, обогащаться знаниями, перенимать опыт реформ КНР по управлению корпорациями, формированию мощных, эффективных, конкурентоспособных госкорпораций", - подчеркнул замглавы Администрации.

Кроме того, Николай Снопков приветствовал включение проектов парка "Великий камень" в список контроля Комитета по контролю и управлению имуществом при Государственном совете КНР. "Это очень важный элемент успешности парка. Очень важно мнение со стороны не только экспертов, но и регулятора", - добавил он.-0-