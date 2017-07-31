В Женеве прошли переговоры по присоединению Беларуси к ВТО

В Женеве состоялось заседание Генерального совета Всемирной торговой организации, Беларусь принимала в нем участие в качестве наблюдателя.

Белорусская делегация принимала участие в мероприятиии во главе с директором Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь Романом Соболевым. В состав делегации также вошли представители МИД и Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН в Женеве.

В рамках мероприятия состоялись встречи с и.о. директора Департамента по присоединению новых стран Секретариата ВТО Майкой Ошикава и Председателем Рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО, Постоянным представителем Турции в Женеве Кемалом Маденоглу.

Представители ВТО положительно оценили распространение в июле 2017 года среди членов Организации подготовленного белорусской стороной пакета документов, включая проект Доклада Рабочей группы, что позволит провести 9-е официальное заседание Рабочей группы по присоединению Беларуси осенью 2017 года.

Кроме того, проведены двусторонние консультации с рядом членов ВТО с целью дальнейшего продвижения многосторонних и двусторонних переговоров. С представителями Правительства Аргентины и Секретариата ВТО обсуждены организационные вопросы, связанные с участием белорусской стороны в 11-й сессии Министерской конференции ВТО (Буэнос-Айрес, 10-13 декабря 2017 г.).

Напомним, что в марте 2016 года состоялось совещание Александра Лукашенко с правительством, где он отметил, что вступление в ВТО для Беларуси «не должно стать самоцелью».