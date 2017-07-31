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Сбежавший из России активист получил 2 суток за "нецензурную брань" в Минске и исчез

01.08.2017 16:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Еще запутаннее стала история активиста партии «Яблоко» из Тверской области Владимира Егорова, который сначала просил политического убежища в Украине, потом был вывезен из страны неизвестными, а затем задержан в Минске. Сегодня стало известно, что Егорову еще вчера, 31 июля, в его отсутствие дали двое суток «за нецензурную брань» в суде Октябрьского района Минска, но зачли отсиженные выходные в счет срок ареста. Активист по-прежнему не выходит на связь, и где он сейчас — неизвестно. Правозащитники подозревают, что его готовят к высылке.


Владимир Егоров, фото из фейсбука

По словам правозащитницы из Human Constanta Яны Гончаровой, которая держала связь с Егоровым, 29 июля он перестал отвечать на звонки.

Правозащитники приехали в хостел, где обнаружили только его автомобиль. Администратор хостела сообщила, что Егорова забрали сотрудники КГБ. Накануне, 28 июля он сам сообщил, что в России его объявили в розыск.

31 июля выяснилось, что его судят в Октябрьском суде Минска по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП), но в заседании объявили перерыв. Когда правозащитники приехали в суд, им не стали говорить, почему и на какое время перенесено рассмотрение дела, сказала Гончарова. Не ответили там и на вопросы TUT.BY.

Лишь 1 августа утром правозащитница Анастасия Лойко смогла выяснить у судьи, который вел этот процесс, что решение по делу Егорова он вынес 31 июля около 17.00 в отсутствие российского активиста.

Пока в суде продолжали говорить, что не могут ничего сообщить, TUT.BY обратился в отдел по гражданству и миграции (ОГиМ) ГУВД, потому что у правозащитников были подозрения, что Егорова готовят к высылке в Россию.

В Октярбьском ОГиМ TUT.BY переадресовали в пресс-службу ГУВД. Пресс-секретарь Александр Ластовский сказал, что милиция «выполняет предписание суда, поэтому не совсем компетентна комментировать решение суда».

Затем, наконец, пришел ответ из суда Октябрьского района. Там пояснили, что Егоров получил 2 суток административного ареста по обвинению в нецензурной брани в общественном месте. Поскольку он был задержан 28 июля, срок ареста сочли отбытым. Никаких предписаний о высылке или выдворении Егорова суд не выносил, добавила помощник председателя.

Мы перезвонили пресс-секретарю минского ГУВД, чтобы выяснить, где в таком случае активист. Ластовский затруднился прокомментировать ситуацию и положил трубку, сославшись на занятость.

Правозащитница Гончарова попробовала связаться с Егоровым, но его телефон по-прежнему недоступен.

В пресс-службе КГБ также сообщили, что не располагают информацией о ситуации.

Бежал из России, вывезли из Украины, задержали в Беларуси

Напомним, Владимир Егоров занимался борьбой с коррупцией у себя в городе Торопце. Там ему несколько раз выбивали окна в доме, в том числе камнем в спальне маленькой дочери, ставили под окна канистры с бензином, поджигали ворота. Затем ФСБ завела против него уголовное дело по обвинению в экстремизме за одну из записей во «ВКонтакте».

Причиной преследования Егорова в России стала запись в соцсети «ВКонтакте». Вот как он сам в интервью «Радио Свобода» описал ее содержание: «Медведев что-то сказал об учителях, чтобы они шли на трассу подрабатывали, если им мало денег. Все стали петиции подписывать, чтобы убрать Медведева. Моя статья была о том, что Медведев не виноват, а виноват главный — Путин, что Медведев пешка. Надо петицию составлять по Путину, он главный вор. Они прицепились, что это экстремизм. И такое обвинение было в этом деле, у меня есть постановление о возбуждении дела, там чуть ли не к убийству президента я призывал».

2 июня Егоров уехал из России. По словам Яны Гончаровой, он пытался получить статус беженца в Украине, однако был выдворен из страны неизвестными лицами, которые вывезли его на пограничный пункт «Три сестры»: в Россию Егорову было нельзя из-за уголовного дела, поэтому он поехал в Беларусь.

— Они на своей машине привезли его на границу и сказали, что ему вход в Украину заказан. Когда они уехали, он попытался вернуться, но пограничники сказали в устной форме, что ему въезд в страну запрещен на три года.

Сам Егоров утверждал Гончаровой, что это были сотрудники Службы безопасности Украины. Но в СБУ на запрос украинского телевидения «Громадьске» ответили, что служба не принимала решения о депортации Егорова и въезд в Украину ему не запрещен.

В Беларуси он находился около 2−3 недель, ожидая ответа из СБУ на запрос Управления Верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, действительно ли ему запрещен въезд в страну. Все это время Егоров жил «то в хостеле, то в машине», рассказывает Гончарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще запутаннее стала история активиста из РФ, который сначала просил убежища в Украине, затем был вывезен из страны неизвестными, а потом был задержан в Минске.

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