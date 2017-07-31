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Сбежавший из России активист получил 2 суток за "нецензурную брань" в Минске и исчез
01.08.2017 16:33 — Новости Экономики | Tut.by
Еще запутаннее стала
По словам правозащитницы из Human Constanta Яны Гончаровой, которая держала связь с Егоровым, 29 июля он перестал отвечать на звонки.
Правозащитники приехали в хостел, где обнаружили только его автомобиль. Администратор хостела сообщила, что Егорова забрали сотрудники КГБ. Накануне, 28 июля он сам сообщил, что в России его объявили в розыск.
31 июля выяснилось, что его судят в Октябрьском суде Минска по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП), но в заседании объявили перерыв. Когда правозащитники приехали в суд, им не стали говорить, почему и на какое время перенесено рассмотрение дела, сказала Гончарова. Не ответили там и на вопросы TUT.BY.
Лишь 1 августа утром правозащитница Анастасия Лойко смогла выяснить у судьи, который вел этот процесс, что решение по делу Егорова он вынес 31 июля около 17.00 в отсутствие российского активиста.
Пока в суде продолжали говорить, что не могут ничего сообщить, TUT.BY обратился в отдел по гражданству и миграции (ОГиМ) ГУВД, потому что у правозащитников были подозрения, что Егорова готовят к высылке в Россию.
В Октярбьском ОГиМ TUT.BY переадресовали в пресс-службу ГУВД. Пресс-секретарь Александр Ластовский сказал, что милиция «выполняет предписание суда, поэтому не совсем компетентна комментировать решение суда».
Затем, наконец, пришел ответ из суда Октябрьского района. Там пояснили, что Егоров получил 2 суток административного ареста по обвинению в нецензурной брани в общественном месте. Поскольку он был задержан 28 июля, срок ареста сочли отбытым. Никаких предписаний о высылке или выдворении Егорова суд не выносил, добавила помощник председателя.
Мы перезвонили пресс-секретарю минского ГУВД, чтобы выяснить, где в таком случае активист. Ластовский затруднился прокомментировать ситуацию и положил трубку, сославшись на занятость.
Правозащитница Гончарова попробовала связаться с Егоровым, но его телефон по-прежнему недоступен.
В пресс-службе КГБ также сообщили, что не располагают информацией о ситуации.
Бежал из России, вывезли из Украины, задержали в Беларуси
Напомним, Владимир Егоров занимался борьбой с коррупцией у себя в городе Торопце. Там ему несколько раз выбивали окна в доме, в том числе камнем в спальне маленькой дочери, ставили под окна канистры с бензином, поджигали ворота. Затем ФСБ завела против него уголовное дело по обвинению в экстремизме за одну из записей во «ВКонтакте».
Причиной преследования Егорова в России стала запись в соцсети «ВКонтакте». Вот как он сам в
2 июня Егоров уехал из России. По словам Яны Гончаровой, он пытался получить статус беженца в Украине, однако был выдворен из страны неизвестными лицами, которые вывезли его на пограничный пункт «Три сестры»: в Россию Егорову было нельзя из-за уголовного дела, поэтому он поехал в Беларусь.
— Они на своей машине привезли его на границу и сказали, что ему вход в Украину заказан. Когда они уехали, он попытался вернуться, но пограничники сказали в устной форме, что ему въезд в страну запрещен на три года.
Сам Егоров утверждал Гончаровой, что это были сотрудники Службы безопасности Украины. Но в СБУ на запрос украинского телевидения «Громадьске»
В Беларуси он находился около 2−3 недель, ожидая ответа из СБУ на запрос Управления Верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, действительно ли ему запрещен въезд в страну. Все это время Егоров жил «то в хостеле, то в машине», рассказывает Гончарова.
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Еще запутаннее стала история активиста из РФ, который сначала просил убежища в Украине, затем был вывезен из страны неизвестными, а потом был задержан в Минске.
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