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Кобяков рассказал, как выполняется график по выходу на зарплату в $500

01.08.2017 16:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечает рост реальной зарплаты в январе-мае 2017 года, однако подчеркивает, что пока номинальная зарплата отстает от разработанного министерством труда и социальной защиты графика по выходу на уровень в тысячу рублей.

Кобяков рассказал, как выполняется график по выходу на зарплату в 0
© Sputnik / Виктор Толочко
Зарплату "по пятьсот" нельзя просто назначить, считает премьер-министр

Во вторник на расширенном заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики страны за первое полугодие, Кобяков отметил, что реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (темп рост за пять месяцев 102,7%).

Премьер отметил, что для выхода к концу года на запланированный уровень заработной платы (одна тысяча рублей в среднем по стране) Минтруда с заинтересованными министерствами и ведомствами разработали график. В июне номинальная заработная плата составила Br819,3, отклонение от графика составляет 1%. "Пока не добираем 9 рублей", — сказал Кобяков. Его слова привели в пресс-службе правительства.

По словам Кобякова, на уровень доходов населения влияют не только зарплаты и пенсии, но и ставки кредитно-депозитного рынка. В частности, до декрета президента о банковских вкладах населения многие граждане зарабатывали на высоких депозитных ставках, с 1 апреля 2016 года они этой возможности лишились. "Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло", — сказал Кобяков.

Глава правительства также констатировал снижение темпов инфляции и то, что влияние монетарных факторов на нее ослабевает. За полугодие цены выросли на 3,4%, хотя прогноз составлял 6,7%. "Это минимальная инфляция за последние 10 лет", — подчеркнул премьер-министр.

В целом Кобяков отметил, что по итогам полугодия в Беларуси сохраняется тенденция роста по основным показателям экономического развития. Всего из семи важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется шесть. Невыполненным остается пока показатель по уровню реальных доходов населения.

В свою очередь министр экономики Беларуси сообщил журналистам, что по итогам года прирост ВВП может составить 1,7%, что выше годового прогноза.

 
Теги: Минск
 
 
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В июне номинальная зарплата составила почти 820 рублей в среднем по стране, это на 1% меньше, чем прописано в разработанном Минтруда графике.

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