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Оператор velcom продолжает захватывать интернет-рынок Беларуси
01.08.2017 16:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Компания velcom вновь совершила крупную сделку в сфере связи и приобрела контрольный пакет акций ОАО "Гомельский областной техноторговый центр "Гарант", сообщили во вторник в пресс-службе оператора.
В декабре прошлого года Telekom Austria Group, владеющая белорусским оператором velcom, купила одного из крупнейших интернет-провайдеров республики – "Атлант-телеком". В июле этого года компания совершила еще одну крупную сделку.
Так, velcom сделал предложение акционерам ОАО "Гомельский областной техноторговый центр "Гарант" о покупке 100% акций. Как уточнили в пресс-службе компании, в первый день скупки оператор приобрел контрольный пакет из 96,43% акций компании.
"Заинтересованность в приобретении крупных региональных операторов обусловлена выбранной стратегией предоставления конвергентных широкополосных услуг по всей стране. Она реализуется как путем создания собственной сети, так и покупки действующих игроков на рынке", – пояснил генеральный директор компании velcom Гельмут Дуз.
Гомельский интернет-провайдер – третий по величине в стране. "Гарант" предоставляет услуги фиксированного интернет-доступа, цифрового и кабельного телевидения в Гомеле и области.
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Компания приобрела контрольный пакет акций гомельского интернет-провайдера – третьего по величине в стране.
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