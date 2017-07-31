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Правительство высчитало траекторию выхода на зарплату "по тысяче". Минус к графику - 9 рублей

01.08.2017 17:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство Беларуси вычислило траекторию увеличения заработной платы с Беларуси, надеясь выполнить задание президента страны по росту средней зарплаты до 1000 белорусских рублей к концу года. Как сообщила пресс-служба правительства, об этом премьер-министр Андрей Кобяков заявил на заседании Совета министров во вторник.

Андрей Кобяков подчеркнул, что реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (+2,7% за пять месяцев).

«Следует отметить, что на показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица „зарабатывали“ на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло», — считает он.

Премьер-министр проинформировал, что для выхода к концу года на зарплату в 1000 рублей Минтруда с заинтересованными разработали график. В июне номинальная заработная плата составила 819,3 рубля, отклонение от графика составляет 1%. По его словам, не добираем 9 рублей.

 
 
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Андрей Кобяков подчеркнул, что реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (+2,7% за пять...

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