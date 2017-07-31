Кобяков устроил разнос строителям: деньги не осваиваются, проекты тормозят

Обещания по росту объемов строймонтажа не выполнены, а зарезервированные под крупные проекты в ключевых отраслях средства не осваиваются, констатировал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета министров во вторник.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет об обещаниях, данных в мае на заседании президиума правительства — вместо роста строймонтажа в июне получено снижение на 1 процентный пункт — до 91,5% к первому полугодию 2016 г.

Андрей Кобяков считает, что если бы договоренности выполнялись, прирост ВВП за шесть месяцев был бы не 1%, а 1,5%. «За счет чего? Да прежде всего за счет использования тех денег, которые есть. Строители говорят, что на стройку не хватает денег. При этом не используются запланированные льготные кредиты Банка развития. Общий объем ресурсов освоен всего на 32%. Принят 240-й указ главы государства о поддержке граждан на строительство жилья. Разворачивайте работу. Деньги есть, надо только правильно организоваться. Есть вопросы и по производству стройматериалов. Извести произведено на 4% меньше, кирпичей и блоков строительных — на 3%, бетона — на 15%. Это взаимосвязанные вещи», — подчеркнул он.

Премьер напомнил, что на 2017 год утвержден план финансирования мероприятий госпрограмм в объеме 1,9 млрд рублей. Кроме того, за лимиты финансового плана выведено пять инфраструктурных объектов. Это плюс еще 464 млн рублей льготных ресурсов. Всего — 2,4 млрд рублей.

«За полгода, как я уже сказал, освоено всего 32,7 процента. По расчетам Минэкономики, только по причине недоосвоения предусмотренных планом ресурсов не добрали 0,5 процентных пункта ВВП, а строймонтаж мог бы быть на 5,6 процентных пункта выше. Этого хватило бы для выполнения целевой задачи по росту СМР. Это реальная цена неорганизованности отдельных руководителей», — отметил он.

При этом Кобяков привел конкретные примеры. «Инвестпроекты в АПК в рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса. Предусмотрено 369 млн рублей. Деньги есть. Но для их использования нужно, чтобы проекты соответствовали требованиям программ — эффективность, окупаемость, гарантия возврата вложенных средств. Этого пока нет. Минсельхозпрод необоснованно затянул корректировку госпрограммы Агробизнес 2020. Из запланированных 369 млн банками выдано только 82 или 22%. Кому попало, без перспективы возврата деньги раздаваться не будут. Это основное требование! Наибольшие „зависшие“ суммы — суммы по новым проектам по Банку развития на условиях конкурса (планом предусмотрено 105 млн рублей). Цели и проекты по конкурсу были с заинтересованными согласованы. В итоге, имея деньги на строительство молочно-товарных ферм (60 млн рублей), комплексов по откорму свиней (23 млн рублей), реконструкцию плодоовощехранилищ (12 млн рублей) и комбикормовых производств (10 млн рублей) не выдано ни одного рубля. До конца года ожидаемое освоение — лишь 25 из 105 млн рублей, то есть уже планируется к недоосвоению 80 млн рублей», — подчеркнул премьер-министр.

Кобяков также раскритиковал темпы строительства второй взлетно-посадочной полосы. На это предусмотрено ресурсов — 263 млн рублей, выбрано всего 28 млн или 10,8%. «Все решения приняты, ресурсы доступны, работа — не движется, как по смоле», — посетовал он. Как отметил премьер, выходит, что не денег не хватает, а на лицо крайне слабая организационно-распорядительная работа министерств, отвечающих за реализацию этих проектов.

«Все запланированные средства безусловно должны быть использованы. В связи с этим Минэкономики мной поручено оперативно перераспределить неосвоенные ресурсы на другие объекты, где их не хватает. Руководителей предупреждаю о персональной ответственности за эффективное и полное освоение кредитных средств», — резюмировал Андрей Кобяков.​