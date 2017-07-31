Заместитель главы Администрации президента Николай Снопков предложил китайской корпорации CTS поучаствовать в строительстве парка развлечений в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Об этом он заявил на встрече с китайской делегацией во главе с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином, передает корреспондент БЕЛТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко уделяет важное внимание взаимному туристическому обмену. Это важно и с точки зрения экономики, но еще более важно с точки зрения познания друг друга. Чтобы дружить, нужно знать. Мы рассчитываем на активность компании CTS. Уверен, что строительство в Китайско-белорусском индустриальном парке тематического развлекательного парка — это будет мощный проект и мощная точка, притягивающая туристов», — сказал Николай Снопков.

Он напомнил, что преференциальный режим парка, определенный указом № 166, распространяется и на развлекательные центры.

Корпорация China Travel Service (HK) Group Corporation основана в апреле 1928 года. Является крупнейшей туристической корпорацией в Китае. Государственное предприятие, которое подчиняется Госкомитету по контролю и управлению имуществом при Госсовете КНР.