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Президент назначил начальника главной военной инспекции Вооруженных сил
01.08.2017 20:10 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа назначил начальника главной военной инспекции Вооруженных сил, сообщает пресс-служба главы государства.
Должность начальника главной военной инспекции Вооруженных сил получил полковник Иван Богуславский.
Соответствующий Указ №273 подписал глава государства.
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Должность начальника главной военной инспекции Вооруженных сил получил полковник Иван Богуславский.
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