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Президент назначил начальника главной военной инспекции Вооруженных сил

01.08.2017 20:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа назначил начальника главной военной инспекции Вооруженных сил, сообщает пресс-служба главы государства.

Должность начальника главной военной инспекции Вооруженных сил получил полковник Иван Богуславский.

Соответствующий Указ №273 подписал глава государства.

 
 
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Должность начальника главной военной инспекции Вооруженных сил получил полковник Иван Богуславский.

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