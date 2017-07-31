Власти хотят найти 200-300 млн евро на мусоросжигательный завод в Минске

Одной из крупнейших инвестиций, заложенной в национальную стратегия по обращению с мусором до 2035 года, является строительство мусоросжигательного завода в Минске. На эти цели необходимо привлечь четверть из заявленного общего объема инвестиций в 1,2 млрд евро.





28 июля премьер-министр Андрей Кобяков постановлением № 567 утвердил Национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными материальными ресурсами (ВМР) на период до 2035 года. Основные мероприятия программы включают совершенствование законодательства и нормативного регулирования системы обращения с ТКО и ВМР, учета объемов образования, захоронения и морфологического состава отходов, раздельный сбор мусора, развитие контейнерного хозяйства и парка мусоровозов и так далее, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Одним из важных пунктов новой стратегии является строительство мусоросжигательного завода в Минске. Возведение комплекса в столице «имеет как экономические предпосылки (наличие сырья, инфраструктуры потребления электрической и тепловой энергии, удаленность от источников потребления RDF-топлива — цементных заводов), так и экологическую целесообразность (высокая концентрация отходов на ограниченной территории, ограниченные возможности для расширения действующих полигонов)», сказано в стратегии.

В целях получения наибольших экономических и экологических результатов и снижения удельных капитальных затрат при сжигании ТКО проектная мощность завода должна составлять 500 тысяч тонн в год, считают разработчики стратегии. Ориентировочная инвестиционная стоимость строительства предприятия такой мощностью в окрестностях Минска составит около 200 млн евро.

Срок строительства завода — 2 года. Объем отходов после сжигания сокращается до 20−30%. При эффективном использовании шлака и золы объем можно сократить до 10%.

Для строительства мусоросжигательного завода требуется земельный участок площадью около 3 га. После 20 лет эксплуатации необходимы инвестиции в размере 50% от первоначальных — около 100 млн евро.

В странах ЕС себестоимость сжигания 1 тонны смешанных отходов составляет около 100 евро. При продаже электроэнергии и тепла минимальная себестоимость может составить 30−60 евро за тонну. Ввод в эксплуатацию такого завода сократит объем вывозимых отходов на полигоны в масштабе республики на 10−15%, говорится в стратегии.

В Беларуси нет опыта строительства и эксплуатации таких комплексов. Для успешной реализации данного масштабного проекта предлагается привлечь инвестора, имеющего достаточный опыт и способного обеспечить проектирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию предприятия. Планируется объявить международный инвестиционный конкурс. Такой подход позволит оптимизировать эксплуатационные и инвестиционные затраты на реализацию проекта, создать стартовые условия и возможность для привлечения прямых иностранных инвестиций, считают разработчики стратегии. Основными источниками возмещения инвестиционных и эксплуатационных затрат по функционированию такого завода являются: экономия на специальной плате за захоронение; доходы от реализации тепловой и электрической энергии.

При этом на стадии принятия решения о реализации проекта необходимо учесть влияние на него от планируемого развития системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Минске и внедрение депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской упаковки, поскольку повторное использование ВМР является более приоритетным перед сжиганием, отмечают разработчики стратегии.