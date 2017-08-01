Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки

Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов для оказания господдержки субъектам малого бизнеса, сообщили БЕЛТА в комитете экономики городского исполнительного комитета.



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Заявки принимаются по 1 сентября текущего года включительно, порядок и условия проведения конкурсного отбора размещены на сайтах Мингорисполкома и комитета. Помощь будет предоставляться в виде субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами.

Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться по адресу: Минск, ул. Берсона, 3, каб. 911, 912, телефоны: 8 (017) 200-28-18, 200-51-24, электронная почта mgik.ke.pred@minsk.gov.by.

В целом на поддержку малого предпринимательства в Минске в 2017 году планируется направить Br4,86 млн. Государственная финансовая помощь предоставляется для реализации инвестпроектов, предусматривающих создание, развитие и расширение производств, выпуск экспортно ориентированной, импортозамещающей, энерго- и ресурсосберегающей продукции, внедрение новых технологий. Обязательным условием финансирования является создание новых рабочих мест.

Предприниматели могут получить льготные кредиты, субсидии для возмещения части процентов за пользование кредитными ресурсами и расходов на выплату лизинговых платежей.

В 2016 году Мингорисполком оказал финансовую поддержку более 50 организациям.