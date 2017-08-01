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Кобяков обнаружил рост основных показателей экономического развития
01.08.2017 19:43 — Новости Экономики | БДГ
Белорусские власти доверяют официальной статистике и уверены в том, что страна показывает экономический рост.
Как
«Данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным показателям экономического развития. Всего из семи важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется шесть», - отметил премьер. Он напомнил о росте ВВП, производительности труда, внешней торговли, снижение инфляции. Однако власти так и не сумели обеспечить гражданам достойный доход.
«Не выполняется только один показатель - по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (темп рост за пять месяцев 102,7%). Следует отметить, что на показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица "зарабатывали" на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло», - отметил глава правительства. При этом власти не отказались от планов довести зарплаты к концу года до 1000 рублей.
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Белорусские власти доверяют официальной статистике и уверены в том, что страна показывает экономический рост.
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