ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков обнаружил рост основных показателей экономического развития

01.08.2017 19:43 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские власти доверяют официальной статистике и уверены в том, что страна показывает экономический рост.

Как заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков во время расширенного заседания Совета Министров, на котором обсуждались итоги работы экономики за первое полугодие и дополнительные меры по выполнению поставленных на 2017 год задач, в Беларуси сохраняется тенденция роста по основным показателям экономического развития. 

«Данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным показателям экономического развития. Всего из семи важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется шесть», - отметил премьер. Он напомнил о росте ВВП, производительности труда, внешней торговли, снижение инфляции. Однако власти так и не сумели обеспечить гражданам достойный доход.

«Не выполняется только один показатель - по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (темп рост за пять месяцев 102,7%). Следует отметить, что на показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица "зарабатывали" на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло», - отметил глава правительства. При этом власти не отказались от планов довести зарплаты к концу года до 1000 рублей.

Отметим, что последние данные Нациаонального статистического комитета свидетельствуют о том, что зарплата в пятьсот долларов сегодня сформировалась лишь в Минске. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне составила 819,3 рубля, рабочих и служащих – 819,3 рубля. Однако в некоторых регионах дела обстоят куда хуже: в Витебской области, например, средняя зарплата составляет 694,6 рублей.
 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти доверяют официальной статистике и уверены в том, что страна показывает экономический рост.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Снопков предложил корпорации CTS построить парк развлечений в "Великом камне"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика