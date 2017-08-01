Литва призвала США провести в Конгрессе специальные слушания по БелАЭС

Литва рассчитывает на то, что Конгресс США проведет специальные слушания по обсуждению вопроса безопасности БелАЭС. С таким пожеланием выступил во вторник в ходе встречи с находящейся здесь делегацией американских законодателей министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Надеюсь, что в Конгрессе США будут организованы специальные слушания по вопросу АЭС в Беларуси, а также оценки влияния России на мировую и региональную атомную энергетику», — заявил он.

Литовский министр высказал пожелание, чтобы к этим слушаниям были привлечены представители гражданского общества Беларуси.

Как отмечается в сообщении Министерства энергетики Литвы, члены Конгресса США «обещали более активное участие своей страны в усилении влияния международных организаций в деле контроля ядерной безопасности и соблюдения природоохранных требований».

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте поднимала вопрос БелАЭС в разговорах с вице-президентом США Майком Пенсом и президентом США Дональдом Трампом . Она считает, что «небезопасная Белорусская АЭС и газопровод „Северный поток — 2“ Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа», поскольку БелАЭС строит российская корпорация «Росатом» и в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.