В Минске за $22 тыс. продается аккуратная «двушка» с раздельными комнатами, но есть нюанс

Малоэтажки на Минина с 2015 года попали в планы на снос, но пока что город не спешит воплощать эти планы в жизнь. Однажды на месте бараков в пер. Минина возникнет производство, а жильцов отселят в полноценные квартиры с удобствами. Но до тех пор им придется пожить в том, что есть.



