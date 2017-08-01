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В Минске за $22 тыс. продается аккуратная «двушка» с раздельными комнатами, но есть нюанс
02.08.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Судя по отзывам из открытых источников, в переулке Минина царит настоящее коммунальное бедствие: отсыревшие стены домов и уличные туалеты типа «выгребная яма» порождают антисанитарию, множат грызунов. Из всех коммуникаций по улице – только электричество и холодный водопровод. За водой нужно спускаться к колонке на улицу, там же расположен общественный туалет, куда (или рядом) сливаются помои. Об утреннем душе местные жители и не мечтают.
Таков переулок, в котором расположена
В кухне есть рукомойник деревенского образца, расположенный над чугунной раковиной, сток которой, видимо, ведет в ведро. На тумбе рядом – микроволновка с двухконфорочной плиткой для приготовления пищи.
Малоэтажки на Минина с 2015 года попали в планы на снос, но пока что город не спешит воплощать эти планы в жизнь. Однажды на месте бараков в пер. Минина возникнет производство, а жильцов отселят в полноценные квартиры с удобствами. Но до тех пор им придется пожить в том, что есть.
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