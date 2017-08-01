ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

02.08.2017 09:16 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии преодолели миллионный рубеж в уборке зерновых и зернобобовых культур. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Так, по состоянию на 2 августа в Беларуси намолочено более 1 млн т зерна, из которых 399,6 тыс. т - аграриями Брестской области, 318,9 тыс. т - Гомельской. В Минской и Могилевской областях намолочено 136,9 и 35,3 тыс. т зерна соответственно, в Гродненской - 120,8 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 3,16 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые убраны с 300,9 тыс. га, что составляет 13,3% от общей площади. Лидером на сегодня является Брестская область, где убрано 33,2% площадей.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 33,7 ц зерна.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии преодолели миллионный рубеж в уборке зерновых и зернобобовых культур. Об этом свидетельствует оперативная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Литва призвала США провести в Конгрессе специальные слушания по БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика