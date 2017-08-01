Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии преодолели миллионный рубеж в уборке зерновых и зернобобовых культур. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Так, по состоянию на 2 августа в Беларуси намолочено более 1 млн т зерна, из которых 399,6 тыс. т - аграриями Брестской области, 318,9 тыс. т - Гомельской. В Минской и Могилевской областях намолочено 136,9 и 35,3 тыс. т зерна соответственно, в Гродненской - 120,8 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 3,16 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые убраны с 300,9 тыс. га, что составляет 13,3% от общей площади. Лидером на сегодня является Брестская область, где убрано 33,2% площадей.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 33,7 ц зерна.-0-