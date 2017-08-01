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Посол Украины: Если "Коммунарка" поставляла продукцию в Донецк, ее ждут санкции

02.08.2017 09:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Украинская сторона отслеживает поставки белорусской продукции на свои «временно оккупированные территории» — в Донецкую и Луганскую области, а также Крым. Об этом в интервью БелаПАН заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

«Здесь вопрос неоднозначный, потому что наличие белорусских товаров на полках в магазинах на временно оккупированных территориях не всегда означает, что это прямые поставки. Мы, конечно, изучаем и отслеживаем этот вопрос. Иногда белорусские товары попадают туда через посредников, которые покупают белорусские товары у российских фирм», — сказал посол.

По его словам, Украина официально предупреждала белорусскую сторону о том, что если «белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции». «Причем не только со стороны Украины — мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже», — добавил Кизим.

Дипломат отметил, что недавно телеканал «Белсат» опубликовал итоги собственного расследования по поводу поставок белорусской продукции в Донецкую и Луганскую области.

«Там, например, „Коммунарка“ сказала, что напрямую работает с Донецком. Я связался с белорусскими коллегами, попросил разобраться и прокомментировать все это. У меня нет оснований голословно верить этим фактам, но в случае подтверждения этих данных „Коммунарка“ точно попадет в черный список и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины», — предупредил посол.

Он подчеркнул, что украинская сторона постоянно работает над этой проблемой. «И результат есть. Свидетельство этому — то, что в этом же материале (материале „Белсата“ — БелаПАН.) представители других предприятий сказали, что есть рекомендации МИД Беларуси, чтобы такого не делать. Наша работа в этом и заключается: мы информируем, белорусская сторона принимает определенные меры для того, чтобы исключить такие поставки. Для нас главное — чтобы белорусская сторона понимала ситуацию и реагировала», — заявил посол Украины.

 
 
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"Причем не только со стороны Украины - мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже", - добавил Кизим.

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