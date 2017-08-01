Показ в белорусских кинотеатрах российского фильма «Крым» может негативно повлиять на белорусско-украинские отношения, считает посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. 14 июля украинское посольство направило в МИД Беларуси ноту в связи с показом в минских кинотеатрах трейлера российской ленты. Выход фильма на широкий экран анонсировали в сентябре.



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— Идея ноты как таковой была высказать обеспокоенность выходом на экран здесь этого фильма, что может негативно повлиять на наши отношения, — пояснил посол в интервью БелаПАН. — В ноте было сказано, что это не будет соответствовать высокому уровню наших дружеских отношений. Это не нота протеста, так как сам фильм еще не демонстрировался.

По словам дипломата, увиденного в трейлере лично ему было достаточно, чтобы понять суть фильма «Крым».

— Если почитать комментарии к этому фильму того же режиссера и других авторов проекта, то они ведут к тому, что этот фильм — фактически оправдание захвата Крыма, — сказал Кизим.

По его мнению, в более широком контексте это и есть элемент той гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. «И она ведет ее здесь, на территории Беларуси. Я не хотел бы, чтобы Беларусь становилась той территорией, на которой эта война дает свои результаты и чтобы к украинцам отношение строилось именно в таком контексте», — подчеркнул Кизим.

Официального ответа на ноту не было. «Это не обязательно, — уточнил посол. — В развитии всего этого мы потом разговаривали с представителями МИД, министерств культуры и информации Республики Беларусь. Мне даже говорили, что был сделан специальный доклад для руководителей вашего государства. Насколько я понял, реакция была такая, что фильм демонстрироваться не будет».

Говоря о поездках в Крым, которые белорусские турфирмы предлагают с въездом на полуостров через территорию России, Кизим напомнил, что с точки зрения украинского законодательства это нарушение.

— Для нас это принципиальный вопрос. При необходимости поездки в Крым надо обратиться в нашу миграционную службу, получить разрешение и легально въехать туда с территории Украины, — сказал посол. — Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто-то едет специально, рискуя своей репутацией, кто-то — случайно, но все равно, рано или поздно, эти списки туристов где-то появляются, становятся доступными. Они попадают в Службу безопасности Украины, и эти люди будут иметь проблемы с въездом в Украину.

При необходимости посетить Крым Кизим рекомендует обращаться в миграционную службу Украины за разрешением. Но украинская сторона не будет приветствовать поездку туда на отдых, добавил он.

— Через нас легально в отпуск ехать в Крым нельзя. Но если в Крыму у вас есть недвижимость какая-то, тогда есть определенная процедура, по которой получаешь разрешение. Я бы все-таки советовал, так как случаи разные бывают, обращаться непосредственно в миграционную службу и там узнавать.