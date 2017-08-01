Что такое селекторы, и зачем они нужны. Объясняем на цитатах президента

Еще до того, как у всего мира появился «Скайп», Александр Лукашенко ввел в практику проведение видеоконференций с руководителями регионов. Эту практику глава государства придумал в начале своей президентской карьеры, чтобы, не отрывая от произвосдтва, проводить экстернные совещания с губернаторами о ходе уборочной. Раньше этот диалог транслировали по всей телеканалам в прямом эфире.

На несколько последних лет селекторвы исчезли из официальной повестки. И вот сегодня снова вернутся. TUT.BY собрал яркие цитаты из прошлых совещаний.



Селекторное совещание в 2012 году. Фото: БЕЛТА

На видеосовещаниях обычно не решаются важные задачи. Руководители регионов и сами прекрасно знают, как убирать урожай. А селекторы существуют с большего для того, чтобы поругать, подстегнуть и показать, что «большой брат» следит за ними.

— Селекторное совещание транслируется в прямом эфире — сделано это традиционно, умышленно, чтобы все люди видели и слышали ту озабоченность руководства страны той ситуацией, которая складывается в очень важном приоритетном секторе экономики нашего государства — сельском хозяйстве, — объяснял Александр Лукашенко во время селектора в 2001 году.

В 2004 году в трансляции селектора по телевизору произошел сбой. И президент это заметил. учитывая важность мероприятия, президент в прямом эфире отчитал перед всеми министра связи Владимира Гончаренко.

— Гончаренко, почему у тебя пустой экран? Позорник ты! Куда ты картинку загнал? Администрация виновата? Так это вы в резиденции так работаете. А где меня нет, так там вообще, наверное, черный экран. И где ж на вас жалобы поступят! Вы ж запугали полстраны, — провел воспитательную беседу президент.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На то, выйдет ли Александр Лукашенко на видеосвязь с регионами, часто влияет погода. В этом году все складывается не очень благоприятно. Сроки затягиваются, а тут еще и инфляция в сезон овощей превысила ожидаемые показатели по росту цен на них.

Как показывает практика, вопросы с погодой Александр Лукашенко способен решить.

— Заладил — дождь, дождь! Вы ведь просили дождя? Вот тебе дождь! — говорил он в 1996-м тогдашнему главе Брестской области Владимиру Заломаю.

Помня об этом, во время селектора совещания в 2004 году другой глава той же области, Константин Сумар, снова пожаловался на погоду президенту.

— Что ты мне жалуешься? Я ведь не Бог!, — посетовал Александр Лукашенко.

— Вы немножко выше, — ответил ему Сумар.

— Ну, спасибо, — не растерялся тогда президент.

В 2012 году президент снова вспомнил Бога во время селекторного совещания, отчитывая чиновников за плохие темпы.

— Бог подарил нам хороший урожай. И если мы его не соберем, то на будущий год он нам такой урожай уже не даст, — говорил Александр Лукашенко.





В режиме онлайн во время селекторов Александр Лукашенко решает и проблемы с закупкой техники. Иногда проблемы с поставками оборудования, которое колхозы не получали месяцами, решались прямо во время совещания.

— Эти… руководители думают, что президент кулаком стукнет, кто-то приедет и раздаст им какие-то деньги, и они будут спокойно приходить до 12 на работу, в 4 часа эту работу заканчивать и спокойно попивать самогон и лежать под забором, — рассказывал Александр Лукашенко в 2004-м.

На том же совещании руководитель Минской области Николай Домашкевич купил для уборочной импортные комбайны. Президент решил на его примере показать, что такие растраты государству не нужны. Но местный чиновник впервые в истории отечественного телевидения решил поспорить с Лукашенко.

— У меня болит душа за хлеб!, — пытался поначалу оправдаться Николай Домашкевич.

— Мне твоя душа больная не нужна. Почему заранее комбайны не заказал? — не устроил ответ президента.

— Я здесь не виноват и чужую вину брать не буду. Я честный человек, и нечего меня на всю страну полоскать… Хлеб сегодня вырос хороший, а собрать — бьют по рукам и ногам. Не только Домашкевичу.

— Завтра придете ко мне и доложите, кто вас стукнул по рукам и ногам. А не доложите, я вас сниму с должности, — заявил Александр Лукашенко.

— Хорошо, — согласился губернатор.

— Мне надоели ваши упреки огулом. Вы нигде не виноваты. Передача хозяйств — вы не виноваты…

— Значит, потому, что… — попытался ответить Домашкевич.

— Вы слушайте, что я вам говорю. Если рога выросли, то мы их быстро вам собьем, — остановил его президент.





Селекторы помогают президенту показать свою заботу о людях. Потому что IT-страна — это хорошо, но для многих непонятно. А вот хлеб и цены на него в магазинах важны каждому. И видеосовещания помогают президенту показать свою заботу о народе.

— Если мы хорошо проведем уборочную страду, напряженно поработаем, считайте, что это очень большой вклад в копилку данной политической кампании. Это конкретное дело народ оценит соответствующим образом, — говорил Александр Лукашенко накануне выборов 2006 года.

В 2017-м выборов не предвидится, но «налог на тунеядство» создал напряжение в обществе и претензии к властям.

— В Беларуси только один политик: это я! Защитников сейчас много — языками. Так вместо того, чтобы защищать человека, вкинуть копейку туда, чтобы хотя бы сапоги купить кирзовые, начинают эту бодягу разводить, — ругал Александр Лукашенко чиновников, что все проблемы сваливают на него. — Пусть идут к крестьянам, и объяснят, почему спецодеждой не обеспечили, вовремя го- рячее питание не привезли. Президент, видите ли, по Конституции должен возить людям горячее питание! А кое-какие профсоюзы этим заниматься не должны?

Содержание сегодняшнего совещания пока неизвестно. Пресс-служба главы государства лишь дежурно отметила, что планируется подробно обсудить ход уборочной страды. А особое внимание к теме вызвано тем, что на нее оказывают влияние сложившиеся неустойчивые погодные условия. Все, как всегда.

— Поэтому контроль за проведением полевых работ, результат которых влияет на состояние экономической и продовольственной безопасности государства, ведется на высшем уровне, — добавили в пресс-службе.

В 2012 году президент объяснял суть селекторов проще и понятнее.

— Одна из целей сегодняшнего совещания — встряхнуть людей, подстегнуть динамизм в работе всего уборочного конвейера, не допустить потери урожая. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеб, не растягивая уборку на полтора, а то и два месяца, как это обычно бывает", — говорил тогда президент.

Вряд ли в этом году что-то поменяется.

Особое внимание к нынешней уборочной кампании вызвано тем, что на нее оказывают влияние сложившиеся неустойчивые погодные условия. Поэтому контроль за проведением полевых работ, результат которых влияет на состояние экономической и продовольственной безопасности государства, ведется на высшем уровне.