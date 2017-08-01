Посол Украины рассказал, когда отреагирует на нарушения прав человека в Беларуси

Наличие в Беларуси института омбудсмена сняло бы много вопросов в сфере прав человека. Такое мнение высказал в интервью БелаПАН посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вопрос с правами человека настолько деликатный и чувствительный, что я бы, наверное, не комментировал позицию белорусской стороны по этому вопросу. Единственное, что я бы мог сказать, мне кажется, что наличие здесь института омбудсмена сняло бы много вопросов. У нас этот институт очень сильно помогает решать эти вопросы.

На вопрос, почему Украина официально не реагирует на факты нарушения прав человека в Беларуси, Игорь Кизим ответил:

— У нас столько своих проблем: наличие вооруженного конфликта занимает все силы. Если будут явные нарушения — например, политические заключенные, демонстрации, — наверное, будем реагировать. Но за три с половиной года после нашей революции и проблем, которые возникли, и за четыре месяца пребывания здесь мне рано еще говорить о ситуации с правами человека в Беларуси. Я не прошел через выборы, не прошел через какие-то политические акции и аресты. Мне трудно комментировать это.

Что касается разгонов акций протеста в Беларуси в марте нынешнего года, то, как отметил дипломат, он «ждал, скажем так, более жесткой реакции Евросоюза».

— Но если разобраться, то, по большому счету, на территории бывшего СССР (за редким исключением, к сожалению) нет понимания европейского стандарта прав человека. У нас пока еще очень много нужно сделать для того, чтобы этот институт начал работать в понимании европейских стран.

«Как сказал ваш президент во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ, все эти задачи знают, но нужно время, чтобы это сделать, — отметил Кизим. — Это и в плане отмены смертной казни (это тоже ведь вопрос прав человека), и в плане других прав. Избирательно нельзя подходит к данной теме, что пытаются делать некоторые. Но, с другой стороны, система защиты прав человека, в моем понимании, — это, как комплексный обед, а не меню a-la carte, из которого можно что-то выбрать. Если, например, апеллировать сейчас к праву на мирную жизнь — знаете, сколько нам тогда сразу будет высказано всего? У нас же, хотя и не по нашей вине, военный конфликт».

— Вопрос прав человека — очень деликатный и многогранный. И я думаю, что давать комментарии по некоторым чувствительным вопросам с правами человека с моих позиций в этой стране будет некорректно.

Украине не будет спокойно относиться к учениям с участием России

Комментируя предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017», посол Украины заявил, что его страна никогда не будет спокойно относиться к военным учениям, где есть российское присутствие.

— Проведение учений — это всегда вопрос, который не может остаться без внимания. Если на территории соседнего государства (все равно какого) проводятся широкомасштабные учения, это вызывает определенную тревогу у любого соседа. Потому что идет мобилизация сил и средств, войск, которые могут быть использованы по любому назначению. Естественно, что все страны, которые находятся в регионе, подписывают соглашения об укреплении мер доверия на двусторонней и многосторонней основе. Но когда проходят учения большие в любой стране, военно-политическое руководство соседних стран сразу начинает волноваться.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам дипломата, интерес к предстоящим учениям велик еще и потому, что изначально не были четко заявлены их планы и замысел.

— Сейчас белорусская сторона это сделала, а декларация о том, что будут приглашены наблюдатели, успокаивает соседние страны.

Он напомнил, что Украина также заявляла про обеспокоенность в связи с предстоящими учениями.

— Наши заявления делались до того, как была проведена презентация учений. Но тревога все равно остается, поскольку это не белорусские, а белорусско-российские учения. Вот тут у нас возникает вопрос: слово «российские» вызывает все время тревогу из-за того, что происходит сейчас в Украине. Россия не придерживается своих слов, Россия нарушила все международные договоренности, которые были. Из этих соображений Украина никогда не будет спокойно относиться к учениям, где есть российское присутствие.

Посол отметил, что Россия планирует задействовать в учениях Северо-западный военный округ — это, по его словам, «довольно большие силы и средства».

— Поэтому нам трудно говорить, что мы абсолютно спокойны по поводу проведения учений. Пока российские войска будут находиться на территории Беларуси, полного спокойствия с нашей стороны не будет.

Тема учений, сообщил он, обсуждалась на встрече президентов Беларуси и Украины в Киеве.

— Она обсуждалась в контексте того, что Александр Григорьевич еще раз заверил нашу сторону и президента лично, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для агрессии против Украины. Нашим президентом было сказано, что белорусско-украинская граница всегда будет границей дружбы и мира. И это главное, что можно сказать в контексте вашего вопроса и проводимых учений.