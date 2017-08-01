Железные братья: Лукашенко зовет в Беларусь китайский ВПК

Представительная делегация китайских чиновников и бизнесменов приехала в Минск с главным вопросом по индустриальному парку «Великий камень»: в планах создание инвестиционного фонда, а Александр Лукашенко зовет в Беларусь китайский ВПК. Экономисты же до сих пор относятся к Камню с изрядной долей скептицизма.

«Железные братья», «всепогодная дружба», с которой нужно «опередить время»

Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином.

По словам Александра Лукашенко, 25 лет сотрудничество между Беларусью и Китаем развивалось на его глазах и при непосредственном участии. «Я никогда не мог подумать 25 лет назад, что мы сможем иметь такие отношения с Китайской Народной Республикой. Я рад, что у нас выстроились такие отношения с Великим Китаем», – заявил официальный белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что Китай – это стратегический партнер Беларуси, а отношения между двумя странами охарактеризовал образно: говорит, мы «железные братья», а отношения наши - «всепогодная дружба».

Глава государства высказал пожелание, чтобы интенсивные и высоко продвинутые политические взаимоотношения между Беларусью и Китаем стояли на фундаменте мощных торгово-экономических отношений. «Если это будет, тогда уже нашу дружбу не разрушит никто», – цитирует его пресс-служба президента.

При этом основной стратегией развития белорусско-китайских отношений ему видится тезис «опередить время».

Образец белорусско-китайского сотрудничества

Лукашенко напомнил, что на встрече в мае этого года с Председателем КНР Си Цзиньпином стороны еще раз подтвердили статус Беларуси как важнейшего партнера в реализации инициативы «Один пояс и один путь». «Сегодня наступает активная фаза выполнения наших договоренностей», – сказал белорусский официальный лидер.

Особое внимание, по его словам, «уделено важнейшему аспекту - укреплению экономических связей, определению партнеров и проектов для реализации в нашей стране».

Он отметил, что совместные с китайскими компаниями проекты набирают обороты. Яркий пример этого китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

«Я очень хотел бы (знаю, такого же мнения и Председатель Си Цзиньпин), чтобы "Великий камень" стал образцом совместного сотрудничества, чтобы китайские корпорации активнейшим образом принимали участие в реализации этого замысла», – сказал Александр Лукашенко.

В «Великом камне» созданы одни из самых лучших в мире правовых условий ведения бизнеса, считает он.

Лукашенко подчеркнул, что парк становится международным, интерес к нему проявляет бизнес из ЕС, США и России. Он рассчитывает на более весомое присутствие в парке китайских госкорпораций. По словам главы Беларуси, необходимо усилить взаимодействие по многим направлениям: прямое инвестирование в парк, строительство новых высокотехнологичных предприятий, «предприятий завтрашнего дня».

«Если мы построим предприятия даже не вчерашнего, а сегодняшнего дня, то продукцию этих предприятий мы не сможем реализовать на рынках Европейского союза и дальше. Нам нужны высокотехнологичные предприятия, продукцию которых мы могли бы продавать в любом уголке планеты», – отметил белорусский лидер.

Одним из направлений для развития взаимодействия, считает Лукашенко, может стать укрепление военно-технического сотрудничества. «Вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. Можно совместных, можно китайских. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк», – заявил официальный лидер Беларуси.

Планируется, что «Великий камень» будет включен в список проектов, которые курирует Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Это даст дополнительные возможности для оказания помощи в привлечении инвесторов, решении вопросов развития сотрудничества, особенно с госпредприятиями.

На встрече также договорились о создании инвестиционного фонда для привлечения новых резидентов. Планируется, что изначальный размер фонда будет составлять $585 млн с перспективой увеличения до $1 млрд и более по мере необходимости.

Кстати, Сяо Яцин также отметил правовой режим ведения работы в «Великом камне». «Мы увидели, что по многим направлениям, в частности для развития этого парка и содействия вхождению в него новых резидентов, была проделана очень большая работа. Это позволит сделать наш проект международным, создать благоприятные условия и хороший бизнес-климат», – считает глава китайской делегации.

«Вы обещали открыть рынок для продовольствия, вы его открыли...»

Лукашенко подчеркнул, что Китай последовательно реализует достигнутые договоренности с Беларусью.

«Вы пообещали нам открыть рынок для продовольствия – вы его открыли и по молочной продукции, и по мясной. Вы обещали нам поддержку в промышленности – вы реализовываете свои обещания. Вы обещали поддержать нашу обороноспособность и безопасность нашего государства – вы это сделали. Вы должны знать, что мы этим гордимся и будем помнить это всегда», – сказал глава Беларуси.

Сяо Яцин подчеркнул, что в составе делегации представители крупнейших корпораций Китая прибыла в Беларусь, чтобы реализовать договоренности, достигнутые между лидерами двух стран. «Предприятия, которые представлены в составе нашей делегации, входят в топ-500 крупнейших и сильнейших предприятий мира», – сказал он.

Великий памятник номенклатурной бесхозяйственности?

«Китайские инвестиции в Беларуси – это прямая поддержка номенклатурных коммерческих фаворитов с одной стороны и мощных китайских лоббистов при руководстве Китая с другой», – прокомментировал ситуацию экономист Ярослав Романчук.

От этих проектов, уверен эксперт, «выигрывают компании, которые осваивают деньги» – китайские подрядчики. «А кто тратит? Конечно, мы. Мы попали. Нас, белорусский народ, белорусских налогоплательщиков, по сути дела поставили в ситуацию, когда мы должны платить за чужие ошибки. Я понимаю, когда речь идет об одной ошибке, но мы же говорим о системе», – сказал Романчук в эфире ОГП-ТВ.

По его словам, «если удастся получить 15 млрд кредитов от Китая, то их потом сдадут за копейки, а мы будем с долгами».

«Связанный кредит Китая – китайское оборудование, китайские комплектующие и китайские рабочие. С белорусской стороны – это освоение ресурсов под госгарантии. При освоении ВВП может даже вырасти. Работники получают зарплату, менеджеры – премиальные, а руководители – выгоды от встраивания в цепочки нужных людей. А что на выходе?» – спросил экономист.

Кредитора и исполнителя, считает Романчук, это мало интересует. «Они свое получают еще до ввода заводов и других объектов в эксплуатацию. Они не несут ответственность за то, будут ли прокредитованные коммерческие проекты прибыльными, т. е. будут ли пользоваться «живым» спросом их товары и услуги. Они делают вид, что занимаются настоящим бизнесом. А налогоплательщики и их официальные защитники (депутаты, глава страны) делают вид, что это нужно стране», – пояснил он.

Среди сомнительных проектов он назвал Добрушский завод по выпуску картона, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, автомобильный «БелДжи», целый ряд объектов недвижимости. «Есть вполне обоснованные опасения, что даже «Великий камень» грозит превратиться в памятник номенклатурной бесхозяйственности. А все потому, что в условиях структурного, системного кризиса инвестиции должны быть частными. За каждым бизнес проектом должны стоять интересы конкретного человека, его собственность и ответственность», – заключил Ярослав Романчук.