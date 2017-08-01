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Вся власть исполкомам: Лукашенко дал главам района все полномочия

02.08.2017 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на период уборочной кампании дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия.

Вся власть исполкомам: Лукашенко дал главам района все полномочия
© Sputnik / Александр Шурмелев
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В среду глава государства проводит республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017 году. 

"Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции", — сказал Лукашенко, его слова приводит пресс-служба.

Лукашенко добавил, что до окончания уборочной кампании "поправить" глав районов имеет право только губернатор, но председатель райисполкома вправе решить, соглашаться ли с этими замечаниями.

"Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба", — добавил президент.

Лукашенко также отметил, что в каждом районе есть только около трех-четырех проблемных хозяйств. 

"Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках", — подчеркнул белорусский лидер.

Между тем, в ходе селекторного совещания председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов проинформировал президента о низкой готовности зерноуборочных комбайнов к уборочной кампании.

По его словам, во второй половине июля КГК провел массовые мониторинги, которые показали, что не все предприятия АПК готовы к уборке урожая. Есть проблемы не только по готовности уборочной техники, но и по зерносушильным агрегатам, не хватает механизаторов, особенно остро ощущается дефицит топлива. Такие факты вскрыты в 41 из 158 проверенных сельхозорганизаций.  

 
Теги: Минск
 
 
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На период уборочной кампании никто не вправе вмешиваться в действия председателей райисполкомов, замечания им может сделать только губернатор.

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