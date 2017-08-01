МНС прокомментировало продление сроков подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам прокомментировало продление сроков подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки, сообщает БЕЛТА.

"Постановлением №571/9 предусмотрены изменения по переносу сроков установки средств контроля налоговых органов (СКНО) в кассовое оборудование, используемое субъектами хозяйствования. Это обусловлено тем, что производители кассового оборудования должны доработать модели своего оборудования, после чего включить их в госреестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси", - пояснили в министерстве. Доработка оборудования необходима для того, чтобы оно могло корректно взаимодействовать с системой контроля кассового оборудования (СККО).

При этом для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв.м и более, заключивших гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие СКНО, предусмотрена возможность осуществлять прием наличных денежных средств или банковских платежных карточек с использованием кассового оборудования без средств контроля налоговых органов. Такая возможность будет действовать не более 15 месяцев с даты введения обязанности использования такими субъектами хозяйствования кассового оборудования с установленным СКНО. Так, в соответствии с принятым постановлением № 571/9 срок подключения такой категории кассового оборудования к СККО установлен до 1 марта 2018 года.

Одновременно, постановлением № 571/9 перенесен на 6 месяцев срок установки СКНО в кассовое оборудование, встроенное в автоматические электронные аппараты, торговые автоматы, а также срок установки СКНО в автоматические электронные аппараты, торговые автоматы, используемые субъектами хозяйствования для приема наличных денежных средств при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Срок по замене кассового оборудования, с момента первой регистрации которого в налоговом органе прошло 6 лет, продлен до 1 июля 2018 года.

Как сообщалось, в Беларуси продлены сроки подключения кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Национального банка №571/9 от 31 июля 2017 года.-0-