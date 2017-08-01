Президент Беларуси Александр Лукашенко на период уборочной кампании дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия. Об этом он заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.



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«Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор, — заявил глава государства. — Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба».

Александр Лукашенко также отметил, что в каждом районе есть только около трех-четырех проблемных хозяйств. «Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках», — подчеркнул белорусский лидер.

При этом первый проблемы уборочной обозначил уже КГК , указавший на низкую готовность зерноуборочных комбайнов к уборочной кампании в 41 из 158 проверенных сельскохозяйственных организаций.

«За счет приписок в оперативной отчетности некоторые пытаются выполнить требования правительства о готовности к 20 июня материально-технической базы к проведению уборки урожая не менее чем 95%. Факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов установлены в 41 из 158 проверенных сельхозорганизаций, в 11 из них приписывалась исправность», — отметил глава КГК Леонид Анфимов. По его словам, не поддается объяснению ситуация, когда в начале уборки не подготовлен ни один из комбайнов, как, например, в хозяйстве «Рубежницы» Лиозненского района, на 28 июля все девять зерноуборочных комбайнов не были готовы к работе, а также два зерносушильных комплекса.

«И это не единичные факты», — подчеркнул председатель КГК.