Указ №585 продлили: молодые и многодетные семьи снова с господдержкой

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом №274 продлил действие указа №585 о господдержке при строительстве жилья молодых и многодетных семей, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Ранее президент Беларуси подписал указ №240, согласно которому в Беларуси была изменена форма господдержки нуждающихся при строительстве жилья. Этот указ вводит адресные жилищные субсидии, молодые и многодетные семьи под его условия не подпадали. Предусматривалось, что указ вступит в силу с 6 августа, и с этого же времени указ №585 утратит силу.

"Нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые и многодетные семьи, осуществляющие строительство жилья и заключившие для этих целей до 6 августа 2017 года включительно кредитные договоры на получение коммерческих (нельготных) кредитов, смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства на условиях указа № 585 "О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства", — пояснили в пресс-службе президента суть принятого нормативного акта.

Там также отметили, что на такую господдержку в целом по стране могут рассчитывать 2814 молодых и 148 многодетных семей.

Правовую яму "зарыли"

По указу №585, молодые и многодетные семьи имеют право на помощь государства по компенсации процентных ставок по коммерческим кредитам на строительство жилья. Такие кредиты банки выдавали под ставки в 19-20% годовых.

По указу №240 в его первоначальной редакции такие семьи имели право на адресные субсидии только в порядке очереди. Поэтому те, кто вступил в строительство в 2016-2017 году, рассчитывая на помощь государства, с подписанием указа №240 попали в своеобразную "правовую яму" и рисковали остаться с огромными выплатами по кредитам, на которые бы не рискнули, если бы не обещанная помощь государства.

После того, как чиновники из Минстройархитектуры неоднократно подтвердили тот факт, что указ №585 будет отменен с 6 августа, в обществе возникла напряженность.Белорусы в соцсетях обрушились с критикой на данное решение, говоря о том, что не были предупреждены об изменении условий господдержки, вступили в строительство, взяли коммерческий кредит под высокие проценты, а теперь не могут его выплачивать. Также возникло непонимание, кто подпадает под действие указа №240, как он будет реализован на практике и кто по-прежнему может рассчитывать на господдержку по указу №13 о льготных кредитах на жилье для определенных категорий граждан, который свое действие не прекращает.

После этого в правительстве заявили, что консультации с представителями власти в ближайшие дни пройдут во всех регионах страны. Однако критика не утихала.

Минстройархитектуры признало свою ошибку

© Sputnik Игорь Руссак Правительство обещает "плавный переход" к адресным субсидиям на жилье

В первой половине июля, как раз на пике социальной напряженности, министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный уже заявил, что "отмена 585-го указа не имела смысла с 6 августа".

"Мы не смогли предусмотреть, что определенная категория людей, которая выстраивала свои бюджеты на строительство жилья, ударится в скалу непонимания. Надо признать, что это серьезная ошибка, и мы приносим свои извинения", — сказал министр.

Он рассказал, что уже подготовил обращение к президенту с просьбой продлить действие указа №585 на период завершения строительства домов, начатых строительством до принятия указа №240. При этом Черный уточнил, что продлено действие указа №585 будет не более чем до I квартала 2018 года.

В свою очередь вице-премьер Анатолий Калинин во время приема граждан в Жабинке заявил, что правительство хочет сделать "плавный переход" от норм указа №585 к указу №240.