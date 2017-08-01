Тенге, рубль, кто следующий? Чего испугались валютные рынки

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Что стало причиной серьезного падения курсов казахстанского тенге и российского рубля в среду 2 августа? Цены на нефть здесь ни при чем: они достаточно стабильны и относительно высоки. Есть версия: во всем виноват новый пакет антироссийских санкций, принятый американским Конгрессом и пока не подписанный президентом США.

Валютный переполох в Казахстане

В среду 2 августа по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой биржи американская валюта подорожала на 5,14 тенге до 335,21 тенге за доллар. (объем торгов — 449 000 тыс USD (+366 000 тыс. USD). Заметный рост. И огромный объем. Днем ранее, 1 августа, ничего подобного на бирже не наблюдалось — небольшой рост, скромный объем.

Обменники, по данным Sputnik Казахстан, утром уже продавали доллар за 337,5 — 340 тенге. Официальный курс на 2 августа составлял 330,7 тенге.

Что случилось? Рынок нефти, который оказывает основное влияние на тенге, как, впрочем, и на российский рубль, пока не лихорадит. По крайней мере, резкого падения там нет. А до этого несколько сессий подряд нефть и вовсе дорожала.

В ожидании разборок в Абу-Даби

Некоторое снижение цены нефти на рынке все же наблюдается: октябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на торгах в среду понижались, но незначительно, и к середине дня торговались примерно по 52 доллара за баррель. Это скорее похоже на коррекцию: предыдущие пять сессий подряд нефть дорожала, и даже достигла двухмесячного максимума вблизи 54 долларов за баррель.



© Sputnik/ Цены нефть за две недели

Спрос на нефть устойчив, и Международное энергетическое агентство повышает его оценки. Аналитики прогнозируют очередное падение запасов нефти в США и наблюдают замедление буровой активности в этой стране. Чего, казалось бы, волноваться?

Аналитики не видят причин для обвального падения цен. Некоторые из них, как Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA, считают, что сезонный фактор приведет к некоторому снижению котировок — до 46-50 долларов за баррель. Другие, как Андрей Манько из РИА Рейтинг, полагает, что активное вмешательство в рынок со стороны ОПЕК поддержит цены на уровне 54,5 долларов за баррель.

Но повод для волнений все-таки есть.

Дело в том, что добыча нефти в ОПЕК в июле выросла на 90 тысяч баррелей в сутки — это самый высокий уровень с декабря прошлого года. Постарались, в основном, нефтяники из Ливии. Страны участники соглашения ОПЕК+ не очень стремятся выдержать взятые на себя ограничения: в июле, по данным Reuters, соблюдение квот составило 84% против 92% в январе. То есть цель (полностью устранить избыточное предложение к концу года), которую перед собой ставили участники соглашения, вряд ли будет выполнена.

Кроме того, США ввели обещанные санкции против Венесуэлы, но они пока не касаются нефтяной отрасли. Иран увеличил экспорт нефти в июле на 45 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем. И увеличение производства здесь продолжается уже с 2016 года: страна пытается вернуть свою долю на рынке.

И главное — приближается встреча министров ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа. Министры должны понять, почему крупные страны-участники сделки отклоняются от обязательств по сокращению добычи. И пожурить виновников.

Рубль тоже дрогнул

На российском валютном рынке в этот день тоже что-то пошло не так. Утром на торгах Московской биржи курс евро впервые с 26 сентября прошлого года превысил 72 рубля (72,007 руб. за евро, рост на 1,04%), а доллар подорожал до 60,55 руб. (рост на 0,33%). И установленный по итогам торгов Центробанком официальный курс на четверг ненамного отличается от этих значений: евро — 71,6866 рубля (подрос на 95,53 копейки), доллар — 60,5819 рубля (увеличился на 73,65 копейки).

Белорусский рубль, кстати, в среду тоже откатился: по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 августа курс доллара вырос на 0,0111 (+0,57%) до 1,9512 белорусского рубля, а евро подорожал на 0,0176 (+0,77) до 2,3100 белорусского рубля.

Перспективы российского рубля в августе выглядит не слишком радужными.

Отмеченная уже нефтяная неопределенность — лишь один из факторов, хотя и важный.

Август — это месяц, когда крупные российские корпорации обычно конвертируют дивиденды в валюту (на этой неделе, например, должны быть произведены выплаты по акциям "Газпрома"). Завершение налогового периода, традиционная для этого месяца слабость платежного баланса, покупка компаниями валюты для погашения внешнего долга в сентябре — дополнительные факторы давления.

Кроме того, сейчас инвесторы склонны уходить из рублевых активов в долларовые: рынок ожидает снижение ключевой ставки российского Центробанка на 0,5 процентных пункта осенью, и, наоборот, повышение базовой ставки американской ФРС, замечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Но один из самых главных факторов, который сейчас оказывает давление на рубль (и который мог стать причиной валютного переполоха в Казахстане, поскольку курс тенге очень сильно зависит от курса российского рубля) — это история с новым пакетом антироссийских санкций.

Трамп думает

С этим новым пакетом санкций до сих пор не все понятно.

На прошлой неделе Сенат США принял законопроект, предусматривающий ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла этот документ подавляющим числом голосов.

У президента США Дональда Трампа есть 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон. Пока президент молчит.

Зато говорят его соратники.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ни он, ни президент "не в восторге" от нового закона. "Но это решение они (конгресс — Sputnik) приняли подавляющим большинством. Президент понимает это, и все указывает на то, что он подпишет этот закон. И мы будем работать с ним",- сказал Тиллерсон журналистам.

Во вторник 1 августа официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп пока не подписал законопроект по санкциям в отношении России, "но он это сделает".

Если (или когда) президент США подпишет законопроект о новых антироссийских санкциях, начнется период интенсивных консультаций с ЕС. От их исхода зависит отношение иностранных инвесторов к российским активам.

Связаны одной целью

Чем грозит локальное августовское потрясение на валютных рынках курсам национальных валют в странах СНГ?

Статистика свидетельствует: в первом квартале валюты большинства стран СНГ и всех стран ЕАЭС укреплялись, но уже во втором квартале во многих странах зафиксирована девальвация. При этом изменение курсов российского рубля, казахстанского тенге и белорусского рубля проходило в очень близком диапазоне.

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Курсы валют во втором квартале" title="Курсы валют во втором квартале" class=""> © Sputnik/ Курсы валют во втором квартале

Означает ли переполох, случившийся 2 августа на российском и казахстанском валютном рынках, что тенденция к девальвации закрепится? Во многом это будет зависеть от позиции финансовых властей каждой из стран, считают аналитики группы компаний Forex Club. Ведущий эксперт ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует разнонаправленные направления движений валют стран СНГ в третьем квартале, с преобладанием роли сырьевых рынков.

А рублю, от курса которого зависят курсы национальных валют, прежде всего, соседей России по ЕАЭС, август ничего хорошего не сулит.

Это в среду признал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Август — у нас один из самых слабых месяцев для рубля с точки зрения платежного баланса. У нас происходят выплаты дивидендов российскими компаниями иностранным акционерам, это тоже оказывает определенное давление на курс. Но в целом, рубль вернулся в нормальный диапазон и каких-то серьезных резких колебаний мы не ожидаем", — сказал министр.