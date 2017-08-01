У чиновников не получается дотянуть зарплаты до $500

Чиновники признают, что с зарплатой в 500 долларов возникли проблемы.

О том, что показатель по зарплате не соответствует запланированному, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков 2 августа на совещании по итогам работы экономики в 1 полугодии 2017 года.

По его словам, рост реальной зарплаты в январе-мае на 2% был полностью обеспечен ростом производительности труда (за январь-май 102,7%). Кобяков отметил, что по реальным располагаемым доходам населения не выполняется только один показатель – рост зарплат.

Проблему роста зарплат признал и министр экономики Владимир Зиновский, который отметил, что «денежные доходы пока в отрицательной зоне». «Пока тяжело идет, хотя ряд видов экономической деятельности, отраслей экономики уже достигли такой заработной платы. Но каждая десятая процента дается очень нелегко, тем более задача ведь – не просто нарастить заработную плату, а зарплата должна расти вместе с производительностью труда», – заявил чиновник.

Премьер-министр заверил, что для решения проблемы к концу года в министерстве труда разработан специальный график. В июне номинальная заработная плата составила 819,3 рубля, отклонение от графика составило 1% (9 рублей).

Напомним, 31 июля в эфире телеканала ОНТ премьер-министр Беларуси рассказал о том, как выполняется поручение президента о доведении средней по стране зарплаты дно пятисот долларов в эквиваленте.

Он заявил, что на некоторых предприятиях разных отраслей экономики показатель в 500 долларов уже выполнен. При этом чиновник подчеркнул, что зарплата должна быть заработана: ростом производительности труда, в частности. В выступлении Кобяков также отметил, что повышение зарплаты не является исключительной задачей правительства, над достижением этой цели следует работать прежде всего самим предприятиям, которым следует выпускать определенное количество продукта или услуг, реализованных впоследствии.

При этом в некоторых отраслях зарплата выше, в некоторых – ниже, разница есть и в зарплатах Минска и периферийных городов. Сохраняются большие диспропорции в зарплатах между регионами. В Минске средняя зарплата за июнь (1143 рубля) была на 64,6% выше, чем в самой бедной области – Витебской (694,6 рубля).

В Минске зарплаты тянутся вверх за счет начислений персоналу Белавиа (2297 рублей), финансистам (2059 рублей) и IT-шникам (3757 рублей), сообщает banki24.by .

А вот зарплаты бюджетников мало того, что невелики, так и не растут. У Минфина хватает забот на огромные платежи по госдолгу. Ресурсов наращивать довольствие бюджетникам пока нет. За 6 месяцев не вышли даже на прошлогодний уровень ни здравоохранение, ни образование, ни культура.