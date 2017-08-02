Использование стратегии скальпинг на рынке Форекс

В настоящее время все больше и больше трейдеров предпочитают пользоваться стратегией скальпинг.

Это связано с тем, что она дает возможность за короткое время получать большое количество прибыли. Данная стратегия уже превратилась в метод торговли, который представляет собой торговлю внутри дня. При этом трейдеры стремятся участвовать в сделках, которые открываются на короткий промежуток времени. Эта стратегия характеризуется тем, что для каждого пользователя появляется задача поймать момент для участия в краткосрочных сделках и получения быстрого заработка.

При этом перед трейдерами стоит одна проблема, которая представлена грамотным скальпированием. Важно проявлять грамотность в сопровождении сделок и своевременном закрытии позиций.

Что такое скальпинг на Форекс

Многие пользователи используют скальпинг в качестве торговой стратегии на валютном рынке. Она представляет собой один из самых популярных методов внутридневной торговли. Трейдеры, которые используют scalping betekenis , хотят получать небольшую, но при этом частую прибыль. Для того чтобы пользоваться данным видом стратегии трейдеру может потребоваться следующее:

Высокий уровень изменчивости стоимости того или иного выбранного финансового инструмента;

Частое участие в сделках;

Небольшие размеры спред Форекса.

Тнейдеры, которые используют метод скальпинга, открывают сразу несколько позиций в течение дня. При этом удается добиться отличного уровня прибыли. В некоторых случаях уровень прибыли в день может составлять от нескольких десятков пунктов до нескольких сотен. Такие заработки возможны только при грамотном использовании стратегии.

Стратегия скальпинг используется главным образом среди тех, кто только начинает свой путь в мире трейдинга. Это обусловлено тем, что прибыль является практически моментальной. Один из самых популярных методов получения быстрой прибыли на Форекс. Однако многие, кто выбирает данный вид стратегии, изначально думают, что участие в краткосрочных сделках не составляет труда. Однако это может оказаться сложнее, чем кажется. Для начала потребуется получение знаний в области рынка и трейдинга. Рекомендуется узнать, как можно научиться понимать рынок и затем потренироваться. Для этого у многих брокеров имеются демонстрационные счета.

Преимущества использования скальпинг стратегии

У стратегии скальпинга имеется большое количество достоинств, которые так привлекают современных трейдеров. Одним из них является изучение рынка за короткое время. Можно понять, каким образом отследить динамику стоимости финансового инструмента.

Преимуществом скальпинга является то, что пользователю предоставляются исследования рынка , составленные за несколько минут. При участии в обычных долгосрочных сделках на анализ рынка уходит много времени. К тому же первую прибыль трейдеры получают не через несколько дней, как это происходит при среднесрочных и долгосрочных сделках, а через несколько часов.

Во время использования скальпинг стратегии трейдеры могут вести торговлю практически в любое время суток. Для торговли можно пользоваться любыми видами валютных пар. Однако все же отдавать предпочтение стоит тем валютам, которые обладают высоким уровнем волатильности. Пользователи получают отличную возможность на большом движении финансового инструмента.

Преимуществом такой торговли является то, что не нужно дожидаться определенной сессии. Открывать позицию в любое удобное для него время. Не принимается во внимание, какой в настоящее время действует тренд.