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Новые запреты Россельхознадзора: теперь белорусское мороженое

03.08.2017 08:54 — Новости Экономики | БДГ  
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О временном запрете с 4 августа поставок продукции СООО «Морозпродукт» сообщается на сайте Россельхознадзора.

Запрет связан с выявлением остатков антибиотика линкомицина в мороженом этого производителя. Напомним, Морозпродукт выпускает известные марки мороженого «Фрудоза», «Гоша», «Фиеста».

Сообщается, что с 4 августа Россельхознадзор будет проводить усиленный лабораторный контроль продукции шести белорусских производителей, поставляющих ее в Россию.

В перечне предприятий:

  • ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»;
  • ОАО «Бабушкина крынка»
  • ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» (в мясе птицы выявили фторхинолоны);
  • ОАО «Бабушкина крынка» (в сухом обезжиренном молоке нашли остатки фторхинолонов);
  • ООО «Гомельский мясокомбинат» (в готовых мясных изделиях обнаружили тилмикозин, энрофлоксацин, ципрофлоксацин);
  • СООО «Мясокомбинат Мир» (в жилованном мясе обнаружили листерий);
  • ОАО «Смолевичи бройлер» (в мясе птицы нашли фторхинолоны; в полуфабрикатах из мяса птицы – также фторхинолоны; в субпродуктах пернатых – фторхинолоны, ципрофлоксацин, офлоксацин);
  • ОАО «Щучинский маслосырзавод» (в сыре обнаружили превышение допустимого количества консерванта натамицина).

Российское ведомство также сообщило белорусскому Минсельхозпроду, что в йогурте производителя «Савушкин продукт» обнаружены нарушения массовой доли жира, а в твороге – массовой доли белка.

Напомним, с 25 июля на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.

Напомним, что 11 июля Россельхознадзор ограничил поставки продукции с трех белорусских предприятий, 11 компаний попали под усиленный лабораторный контроль. 19 июля Россельхознадзор сообщил о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию. В конце мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер. Эксперты считают, что ситуация с поставками белорусских товаров в Россию дошла до абсурда.

 
 
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О временном запрете с 4 августа поставок продукции СООО «Морозпродукт» сообщается на сайте Россельхознадзора.

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