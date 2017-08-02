Новые запреты Россельхознадзора: теперь белорусское мороженое

О временном запрете с 4 августа поставок продукции СООО «Морозпродукт» сообщается на сайте Россельхознадзора .

Запрет связан с выявлением остатков антибиотика линкомицина в мороженом этого производителя. Напомним, Морозпродукт выпускает известные марки мороженого «Фрудоза», «Гоша», «Фиеста».

Сообщается, что с 4 августа Россельхознадзор будет проводить усиленный лабораторный контроль продукции шести белорусских производителей, поставляющих ее в Россию.

В перечне предприятий:

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»;

ОАО «Бабушкина крынка»

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» (в мясе птицы выявили фторхинолоны);

ОАО «Бабушкина крынка» (в сухом обезжиренном молоке нашли остатки фторхинолонов);

ООО «Гомельский мясокомбинат» (в готовых мясных изделиях обнаружили тилмикозин, энрофлоксацин, ципрофлоксацин);

СООО «Мясокомбинат Мир» (в жилованном мясе обнаружили листерий);

ОАО «Смолевичи бройлер» (в мясе птицы нашли фторхинолоны; в полуфабрикатах из мяса птицы – также фторхинолоны; в субпродуктах пернатых – фторхинолоны, ципрофлоксацин, офлоксацин);

ОАО «Щучинский маслосырзавод» (в сыре обнаружили превышение допустимого количества консерванта натамицина).

Российское ведомство также сообщило белорусскому Минсельхозпроду, что в йогурте производителя «Савушкин продукт» обнаружены нарушения массовой доли жира, а в твороге – массовой доли белка.

Напомним, с 25 июля на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.