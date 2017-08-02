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Новые запреты Россельхознадзора: теперь белорусское мороженое
03.08.2017 08:54 — Новости Экономики | БДГ
О временном запрете с 4 августа поставок продукции СООО «Морозпродукт» сообщается на сайте
Запрет связан с выявлением остатков антибиотика линкомицина в мороженом этого производителя. Напомним, Морозпродукт выпускает известные марки мороженого «Фрудоза», «Гоша», «Фиеста».
Сообщается, что с 4 августа Россельхознадзор будет проводить усиленный лабораторный контроль продукции шести белорусских производителей, поставляющих ее в Россию.
В перечне предприятий:
Российское ведомство также сообщило белорусскому Минсельхозпроду, что в йогурте производителя «Савушкин продукт» обнаружены нарушения массовой доли жира, а в твороге – массовой доли белка.
Напомним, с 25 июля на территорию России
Напомним, что 11 июля Россельхознадзор
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О временном запрете с 4 августа поставок продукции СООО «Морозпродукт» сообщается на сайте Россельхознадзора.
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