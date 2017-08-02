Доллар, евро и российский рубль подорожали в четверг

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,9568

Евро — 2,3169

100 российских рублей — 3,2225

Таким образом, белорусский рубль в четверг "сдал" ко всем основным валютам. Наиболее значительно на текущей неделе дорожает евро — он уже поднялся в стоимости до максимума за последние 15 месяцев.

В целом рост евро эксперты называют общемировой тенденцией: ожидается, что скоро соотношение европейской валюты к доллару составит 1:1,2.

Не помог белорусскому рублю и рост цен на нефть. Так, баррель марки Brent уже торгуется выше 52 долларов, однако укрепиться к доллару "зайчик" не смог.