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Доллар, евро и российский рубль подорожали в четверг

03.08.2017 15:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,9568
  • Евро — 2,3169
  • 100 российских рублей — 3,2225

Таким образом, белорусский рубль в четверг "сдал" ко всем основным валютам. Наиболее значительно на текущей неделе дорожает евро — он уже поднялся в стоимости до максимума за последние 15 месяцев.

В целом рост евро эксперты называют общемировой тенденцией: ожидается, что скоро соотношение европейской валюты к доллару составит 1:1,2.

Не помог белорусскому рублю и рост цен на нефть. Так, баррель марки Brent уже торгуется выше 52 долларов, однако укрепиться к доллару "зайчик" не смог.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль подешевел ко всем основным иностранным валютам по итогам торгов.

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