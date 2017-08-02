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На выплату пенсий и пособий до конца года направят еще 500 млн рублей
03.08.2017 16:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг – Sputnik. Совет министров Беларуси постановлением №577 от 1 августа распорядился дополнительно выделить на выплату пенсий и пособий 500 миллионов рублей, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
Документом поручается Минфину в текущем году сверх средств, предусмотренных бюджету Фонда соцзащиты населения (ФСЗН), выделить в виде межбюджетного трансферта остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на 1 января, в сумме 500 миллионов рублей.
"Данные средства пойдут на финансирование расходов на выплату пенсий и пособий, в том числе с учетом обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней заработной платы работников в республике не ниже установленного порогового значения показателя национальной безопасности в социальной сфере", – пояснили в пресс-службе.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
Ранее в материалах Минфина отмечалось, что бюджет ФСЗН из-за задолженности его плательщиков имеет дефицит в размере порядка 1,5 миллиардов рублей.
Между тем в Беларуси с 1 августа
В настоящее время в Беларуси средняя пенсия составляет 298 рублей, что соответствует 36,4% средней номинальной зарплаты. В то же время макропрогнозом до 2020 года определено, что средняя пенсия по возрасту должна составлять не менее 40% от средней номинальной зарплаты по стране.
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Правительство выделило из бюджета на эти цели дополнительные средства помимо тех, которые предусмотрены в бюджете для ФСЗН.
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