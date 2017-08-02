Вместо банков космос: Прокопеня передумал покупать Сбербанк Украины

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, являющийся основателем инвестиционной компании VP Capital, передумал покупать Сбербанк Украины, так как решил сосредоточиться на других проектах, сообщили Sputnik представители бизнесмена.

Ранее Прокопеня подал заявку в Нацбанк Украины о разрешении сделки на покупку 100% Сбербанка Украины , являющегося дочерней структурой Сбербанка РФ. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил покупку Прокопеней принадлежащего государству Паритетбанка за 50 миллионов долларов . Эта сделка была ему необходима для покупки украинского банка.

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени", — привели представители Прокопени его высказывания.

Они не уточнили, отказался ли Прокопеня и от покупки Паритетбанка, однако заметили, что пока белорусский банк остается собственностью его нынешнего владельца — белорусского государства.

Прокопеня также отметил, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. "Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", — добавил он.

Бизнесмен также отметил, что его компания ежедневно рассматривает большое количество проектов для инвестиций, однако не все они завершаются реальным вложением денег.

"Сейчас VP Capital фокусируется на технологических проектах в области финтеха", — отметил он, добавив, что сейчас инвесткомпания успешно инвестирует в компанию Astro Digital, занимающуюся съемкой Земли из космоса с использованием собственных спутников.

Между тем, как сообщают мировые СМИ, ночью 3 августа Astro Digital запустила с космодрома Байконур два первых спутника съемки поверхности Земли. Они выведены на орбиту ракетой "Союз", принадлежащей Роскосмосу.

VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, стала инвестором Astro Digital в феврале этого года. Ее партнером по инвестированию в проект является инвестиционный фонд Larnabel Enterprises , принадлежащий семье российских бизнесменов Гуцериевых.