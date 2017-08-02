VP Capital отозвал из НБУ заявку о приобретении украинского ПАО «Сбербанк»

VP Capital Виктора Прокопени прокомментировал заявление об отзыве из Национального банка Украины заявки о приобретении украинского ПАО «Сбербанк».

Почему Вы решили не покупать украинский Сбербанк, что произошло?

Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанка» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа, мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital , являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах.

Ваша заявка была отклонена?

Нет, мы отозвали ее по собственной инициативе.

Вы отозвали заявку, из-за вероятного отказа НБУ?

Нет, причина отзыва заявки - наша внутренняя - мы приняли решение сфокусироваться на наших проектах в области искусственного интеллекта, которые требуют дальнейшей работы по их развитию.

Как Вы можете прокомментировать недавний отказ НБУ по заявке Гусельникова и Гуцериева? Есть ли связь между тем отказом и Вашим решением?

Наша заявка не имеет ничего общего с заявкой Гуцериева и Гусельникова. Решение об отзыве нашей заявки не связано с их заявкой.

Какая судьба ждет Сбербанк Украины?

Мы уверены, что у этого банка впереди прекрасное будущее. Это сильная компания с отличной инфраструктурой и большими перспективами.

Вы приобретаете белорусский Паритетбанк?

Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларусь.

Возможно вам будет интересно приобретение бизнеса Сбербанка Украины, Паритетбанка или других банков в будущем?

Мне нечего прокомментировать сейчас в этом отношении. Мы всегда открыты для интересных инвестиционных возможностей в правильное время.

Какими проектами Вы сейчас занимаетесь?

Мы рассматриваем большое количество интересных инвестиций каждый день. Очевидно, что не все рассматриваемые проекты заканчиваются вложением денег. Также мы помогаем нашим портфельным компаниям развивать свой бизнес. Сегодня наш фокус это - финтек компания capital.com , разрабатывающая мобильные приложения в сфере финансов и компания Banuba , которая занимается разработкой мобильных технологий в сфере дополненной реальности.

Также сегодня стали известны некоторые подробности одного из проектов, в которых участвует VP Capital. Компания Astro Digital, в которую инвестировал Виктор Прокопеня, успешно вывела на орбиту два спутника с космодрома Байконур, пишет tut.by .

Бизнесмен написал о запуске спутников в своем аккаунте на Facebook:

С этими двумя спутниками, компания сможет продемонстрировать работу всех систем: фотографирование земли, передача и обработка данных, а также их последующая дистрибуция. В первом квартале 2018-ого планируется уже ежедневная фотосъемка планеты!

Спутники успешно выведены на геоцентрическую орбиту на высоте около 600 километров, что является идеальным для осуществления фотосъемки земной поверхности. Срок службы спутников на орбите — более пяти лет. Запуск спутников позволит Astro Digital в полной мере развернуть мониторинг земной поверхности на ключевых сельскохозяйственных территориях США, Канада, России.

Компания Astro Digital, основана в 2015 году, осуществляет съемку и обработку изображений поверхности Земли с использованием собственных спутников. Команда состоит из инженеров, аналитиков, программистов, разработавших систему сбора, обработки и доставки клиентам изображений земной поверхности в высоком разрешении. Компания планирует вывести на орбиту несколько спутников, оснащенных оборудованием для мультиспектральной съемки. Офис компании расположен в аэрокосмическом исследовательском центре NASA в Калифорнии.

Фото с космодрома именно той ракеты, которая доставляет спутники Astro Digital

Фотография антенны на земле, которая уже получает данные из космоса