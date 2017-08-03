Виктор Прокопеня отказался от покупки обоих банков

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, еще в начале прошлого месяца подавший заявку на покупку белорусского Паритетбанка и украинского Сбербанка, сегодня отказался от покупки.

Прокопеня прокомментировал заявление об отзыве из Национального банка Украины заявки о приобретении украинского ПАО «Сбербанк».

По словам бизнесмена, компания VP Capital, проанализировав ситуацию, решила отказаться от приобретения банков, так как в данное время намеревается сконцентрироваться на других инвестициях и проектах.

«После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах», - отметил бизнесмен.

Что касается сбербанка Украины, то, по мнению Прокопени, «у этого банка впереди прекрасное будущее. Это сильная компания с отличной инфраструктурой и большими перспективами». Прокопеня отметил, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца – Беларуси.

Накануне Виктор Прокопеня сообщил в своем аккаунте в сети Facebook, что компания Astro Digital, в которую инвестировала VP Capital, запустила на орбиту два спутника с космодрома Байконур.

«С этими двумя спутниками компания сможет продемонстрировать работу всех систем: фотографирование земли, передача и обработка данных, а также их последующая дистрибуция. В первом квартале 2018-ого планируется уже ежедневная фотосъемка планеты», - отметил Прокопеня.