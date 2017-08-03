Бывшие главы Нацбанка возглавят БСБ Банк

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Общее собрание акционеров попавшего под санкции Национального банка Беларуси ЗАО "БСБ Банк" приняло решение о кадровых назначениях в руководстве, сообщили Sputnik в банке.

Нацбанк с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензии на ряд операций с физлицами, из-за чего банка возвратил вкладчикам порядка 52 миллионов рублей по счетам и вкладам, а оставшиеся обязательства в размере около 3 миллионов рублей передал в Банк Москва-Минск. Кроме того, банк был вынужден перевести обслуживание эмитированных им карт в БНБ-Банк.

"В соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО "БСБ Банк" с 4 августа 2017 года Дубков Сергей Витальевич назначен председателем правления, Ермакова Надежда Андреевна избрана членом совета директоров, председателем комитета по рискам", — сообщили в банке.

Там пояснили, что такие решения приняты в рамках программы по стабилизации работы банка. Приход этих руководителей должен успокоить рынок и придать импульс в развитии. Речи о смене акционеров банка не идет.

Ранее, до лета 2016 года, правление БСБ Банка возглавлял Виталий Казбанов, однако около года назад он не прошел аттестацию Нацбанка и был вынужден покинуть свой пост.

До назначения на пост главы правления БСБ Банка Дубков работал заместителем председателя правления Белинвестбанка, куда пришел два года назад из Нацбанка. В главном банке страны Дубков проработал почти 17 лет, в 2010-2015 году занимал должность заместителя председателя правления.

Ермакова возглавилаНацбанк в 2011 году после 15 лет управления Беларусбанком, сменив на этом посту одного из "авторов" трехкратной девальвации белорусского рубля Петра Прокоповича. В отставку ушла осенью 2014 года, но уже с 2015 года была председателем набсовета Банка БелВЭБ.