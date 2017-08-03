Минсельхозпрод: ядовитые яйца для Беларуси – это нонсенс

МИНСК, 4 авг — Sputnik. В Беларуси невозможно повторение ситуации, сложившейся сегодня в Европе, где из торговли отзывают миллионы ядовитых яиц: на птицефабриках республики не обрабатывают птиц от насекомых-паразитов токсичными сильнодействующими препаратами, так как это слишком дорого.



© Pixabay Миллион ядовитых яиц изъяли в европейских магазинах

Как ранее сообщил Sputnik, миллион ядовитых куриных яиц попали на прилавки магазинов Германии, Нидерландов и Бельгии, в продукте содержалось опасное вещество для уничтожения насекомых — фипронил. Теперь многие европейские птицефабрики будут закрыты до тех пор, пока не пройдут полную проверку и не докажут, что их продукция не представляет опасности для здоровья людей.

"У нас не обрабатывают птиц от насекомых-паразитов такими препаратами, потому что денег у хозяйств и предприятий на это нет", — заявили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси.

Собеседники Sputnik также подчеркнули, что яиц белорусского производства в выявленной в странах ЕС опасной продукции нет.

"Там нет белорусских яиц, поскольку республика не ведет их экспорт. Более того, мы не закупаем яйца по импорту, поэтому все яйца на прилавках магазинов — белорусского производства, население может быть спокойно. Для нас ядовитые яйца — это нонсенс", — добавили в ведомстве.

Специалисты также заметили, что у яиц белорусского производства "более короткие сроки". То есть яйца попадают на прилавки магазинов быстрее, а сроки хранения меньше. Поэтому, подчеркнули в ведомстве, белорусские яйца можно в большей степени, нежели европейские, считать органической продукцией.

Фипронил, который был обнаружен в опасных яйцах в Европе, используется для избавления от блох, вшей и клещей. Препарат категорически запрещено использовать для лечения животных, мясо которых употребляется в пищу. При попадании в организм человека он вызывает тошноту, головную боль, раздражение кожи и ведет к проблемам со щитовидной железой. Кроме того, может быть нарушена работа почек и печени.