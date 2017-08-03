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Удивительное рядом: управлять «БСБ Банком» будет бывшее руководство НББ
04.08.2017 10:32 — Новости Экономики | БДГ
Лишенным в июне регулятором лицензии «БСБ Банком» будут управлять бывшие топ-менеджеры самого Национального банка.
Усиливать банк, у которого совсем недавно забрали лицензию, будут бывшие сотрудники Национального банка. Так,
Дубков начал работать в НББ в 1998 году, став главным экономистом, заместителем начальника отдела методологии текущих валютных операций управления валютной политики Департамента валютного регулирования Национального банка. С 1999 года занимал пост помощника председателя правления Национального банка, с 2002 - стал главным советником главы НББ, позднее занимал должности начальника главного управления банковского надзора и заместителя председателя правления Национального банка. С этой должности и ушел в 2015 году на пост заместителя председателя правления ОАО «Белинвестбанк».
Надежда Ермакова с 2011 по 2014 годы возглавляла Нациоанльный банк Беларуси, до этого была главой Беларусбанка, а через четыре месяца после того, как была отправлена в отставку с поста главы НББ указом президента, заняла пост председателя набсовета банка БелВЭБ.
Напомним, что 15 июня Национальный банк Беларуси
Уже 26 июня ЗАО «БСБ Банк»
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Лишенным в июне регулятором лицензии «БСБ Банком» будут управлять бывшие топ-менеджеры самого Национального банка.
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