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Удивительное рядом: управлять «БСБ Банком» будет бывшее руководство НББ

04.08.2017 10:32 — Новости Экономики | БДГ  
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Лишенным в июне регулятором лицензии «БСБ Банком» будут управлять бывшие топ-менеджеры самого Национального банка.

Усиливать банк, у которого совсем недавно забрали лицензию, будут бывшие сотрудники Национального банка. Так, согласно пресс-релизу, который появился 4 августа на официальном сайте банка, председателем правления банка назначается Сергей Дубков, членом Совета директоров, председателем Комитета по рискам назначена Надежда Ермакова. И Дубков, и Ермакова - ранее имели непосредственное отношение к  руководству Национального банка страны. 

Дубков начал работать в НББ в 1998 году, став главным экономистом, заместителем начальника отдела методологии текущих валютных операций управления валютной политики Департамента валютного регулирования Национального банка. С 1999 года занимал пост помощника председателя правления Национального банка, с 2002 - стал главным советником главы НББ, позднее занимал должности начальника главного управления банковского надзора и заместителя председателя правления Национального банка. С этой должности и ушел в 2015 году на пост заместителя председателя правления ОАО «Белинвестбанк».

Надежда Ермакова с 2011 по 2014 годы возглавляла Нациоанльный банк Беларуси, до этого была главой Беларусбанка, а через четыре месяца после того, как была отправлена в отставку с поста главы НББ указом президента, заняла пост председателя набсовета банка БелВЭБ.

Напомним, что 15 июня Национальный банк Беларуси сообщил о том, что отзывает лицензию у «БСБ Банка» в связи с нарушениями и недостатками в деятельности, выявленными в ходе проверки. В банке высказали недоумение жесткостью принятого решения и посчитали его несоответствующим выявленным нарушениям.

Уже 26 июня ЗАО «БСБ Банк» получило официальное извещение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций с физическими лицами. Все обязательства перед физлицами перешли к Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов. Прием заявлений на возврат средств у клиентов «БСБ Банка» с 17 июля начался в назначенном банком-поверенным ОАО «Москва-Минск», набсоветом которого руководит первый зампред правления НББ Тарас Надольный.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Лишенным в июне регулятором лицензии «БСБ Банком» будут управлять бывшие топ-менеджеры самого Национального банка.

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