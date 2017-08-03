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Профсоюзы будут следить за ценами на 50 популярных лекарств

04.08.2017 16:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг – Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси в августе собирается расширить перечень медпрепаратов, подпадающих под народный контроль за ценами, сообщили Sputnik в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзы будут следить за ценами на 50 популярных лекарств
© Фото: пресс-служба Совета министров РБ
Кобяков пообещал "выровнять" цену на цитрамон с 1 августа

В мае текущего года глава ФПБ на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что профсоюзы будут вести мониторинг цен. После этого в ФПБ создали специальную рабочую группу. Профсоюзы также заключили соглашение о сотрудничестве в мониторинге цен с МАРТ. 

"С августа список лекарств, подпадающих под народный контроль за ценами, будет расширен. Мониторинг будет осуществляться по 50 позициям – это самые востребованные среди белорусов препаратов как отечественных, так и зарубежных производителей", – сообщили в пресс-службе ФПБ.

Там уточнили, что под народным контролем окажутся антибиотики, антигистаминные препараты, препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и другие. Информацию обо всех выявленных перегибах в ценах отраслевой профсоюз будет передавать в Минздрав, где еженедельно специалисты фарминспекции проводят обсуждение изменений цен на лекарства.

В мае-июне профсоюзы вели мониторинг по 26 позициям медпрепаратов, входящих в "аптечку первой медицинской помощи", отслеживая цены в аптеках как государственной, так и частной формы собственности по всей стране.

"По итогам этого мониторинга существенных колебаний цен не выявлено", – проинформировали в пресс-службе. 

Ранее премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, посещая Борисовский завод медпрепаратов, заявил, что на белорусском рынке должны присутствовать как отечественные, так и импортные лекарства, и цены на них должны оставаться доступными для населения. 

Он также пообещал, что с 1 августа цена на популярный у граждан препарат цитрамон производства Борисовского завода "выровняется" по сравнению с его импортными аналогами.

 
Теги: Минск
 
 
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Под контроль попадут препараты от самых разных заболеваний как белорусских, так и иностранных производителей.

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