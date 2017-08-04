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В России усилили контроль из-за фипронила, обнаруженного в яйцах из ЕС

04.08.2017 22:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Роспотребнадзор усилил контроль за продукцией в обороте после обнаружения фипронила в яйцах из Бельгии и Нидерландов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В России усилили контроль из-за фипронила, обнаруженного в яйцах из ЕС
© Pixabay
Миллион ядовитых яиц изъяли в европейских магазинах

Яйца кур и продукция из мяса кур в Россию из Бельгии, Нидерландов и Германии в текущем году не поставлялись, отметили в Роспотребнадзоре.

В пятницу стало известно, что в Германии в яйцах, поставляемых из Бельгии и Нидерландов, обнаружен фипронил — опасное вещество для уничтожения насекомых. Загрязненные фипронилом яйца и мясо кур выявлены на птицефермах в Нидерландах.

Минсельхозпрод: ядовитые яйца для Беларуси — это нонсенс >>

Теперь многие европейские птицефабрики будут закрыты, пока не пройдут полную проверку и не докажут безопасность своей продукции.

Ранее в Минсельхозпроде Беларуси сообщили Sputnik, что в нашей стране невозможно повторение ситуации, которая сейчас сложилась в Европе. Там из торговли отзывают миллионы ядовитых яиц. На белорусских птицефабриках не обрабатывают птиц от насекомых паразитов токсичными сильнодействующими препаратами — это слишком дорого.

Собеседники Sputnik также подчеркнули, что яиц белорусского производства в выявленной в странах ЕС опасной продукции нет.

"Там нет белорусских яиц, поскольку республика не ведет их экспорт. Более того, мы не закупаем яйца по импорту, поэтому все яйца на прилавках магазинов — белорусского производства, население может быть спокойно. Для нас ядовитые яйца — это нонсенс", — добавили в ведомстве.

В Минсельхозпроде отметили, что белорусские яйца можно в большей степени, в отличие от европейских, считать органической продукцией. У отечественных сроки хранения меньше.

Фипронил — вещество, которое используется для избавления от блох, вшей и клещей. Его категорически запрещено использовать для лечения животных, мясо которых употребляется в пищу. Если оно попадет в организм человека, то может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Минсельхозпрод Беларуси успокоил потребителей – "ядовитые" яйца в республику попасть никак не могли.

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