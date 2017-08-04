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В России усилили контроль из-за фипронила, обнаруженного в яйцах из ЕС
04.08.2017 22:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Роспотребнадзор усилил контроль за продукцией в обороте после
Яйца кур и продукция из мяса кур в Россию из Бельгии, Нидерландов и Германии в текущем году не поставлялись, отметили в Роспотребнадзоре.
В пятницу стало известно, что в Германии в яйцах, поставляемых из Бельгии и Нидерландов, обнаружен фипронил — опасное вещество для уничтожения насекомых. Загрязненные фипронилом яйца и мясо кур выявлены на птицефермах в Нидерландах.
Теперь многие европейские птицефабрики будут закрыты, пока не пройдут полную проверку и не докажут безопасность своей продукции.
Ранее в Минсельхозпроде Беларуси сообщили Sputnik, что в нашей стране невозможно повторение ситуации, которая сейчас сложилась в Европе. Там из торговли отзывают миллионы ядовитых яиц. На белорусских птицефабриках не обрабатывают птиц от насекомых паразитов токсичными сильнодействующими препаратами — это слишком дорого.
Собеседники Sputnik также подчеркнули, что
"Там нет белорусских яиц, поскольку республика не ведет их экспорт. Более того, мы не закупаем яйца по импорту, поэтому все яйца на прилавках магазинов — белорусского производства, население может быть спокойно. Для нас ядовитые яйца — это нонсенс", — добавили в ведомстве.
В Минсельхозпроде отметили, что белорусские яйца можно в большей степени, в отличие от европейских, считать органической продукцией. У отечественных сроки хранения меньше.
Фипронил — вещество, которое используется для избавления от блох, вшей и клещей. Его категорически запрещено использовать для лечения животных, мясо которых употребляется в пищу. Если оно попадет в организм человека, то может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
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Ранее Минсельхозпрод Беларуси успокоил потребителей – "ядовитые" яйца в республику попасть никак не могли.
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