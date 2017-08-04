Открытие учредительного собрания обвалило валюту Венесуэлы

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Курс венесуэльского боливара к доллару США на "черном рынке" резко упал в день открытия учредительного собрания в стране, которое будет заниматься подготовкой внесения изменений в конституцию Венесуэлы.



© REUTERS США ввели санкции против президента Мадуро

По информации портала Dolar Today , в пятницу 4 августа за один доллар давали почти 19 тысяч боливаров, это на 13% больше "черного" курса четверга.

Накануне венесуэльская валюта также упала на 14%, а с 1 августа, когда доллар на нелегальном рынке стоил 12,2 тысячи боливаров, общее падение составило 55%.

Изменением главного закона Венесуэлы будет заниматься учредительное собрание, которое созвали по инициативе президента Николаса Мадуро. Выборы в собрание прошли на прошлой неделе в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за минувшие выходные в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.