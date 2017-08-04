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Открытие учредительного собрания обвалило валюту Венесуэлы
04.08.2017 20:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Курс венесуэльского боливара к доллару США на "черном рынке" резко упал в день открытия учредительного собрания в стране, которое будет заниматься подготовкой внесения изменений в конституцию Венесуэлы.
По информации портала
Накануне венесуэльская валюта также упала на 14%, а с 1 августа, когда доллар на нелегальном рынке стоил 12,2 тысячи боливаров, общее падение составило 55%.
Изменением главного закона Венесуэлы будет заниматься учредительное собрание, которое созвали по инициативе президента Николаса Мадуро. Выборы в собрание прошли на прошлой неделе в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за минувшие выходные в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.
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Общее падение национальной валюты Венесуэлы на "черном рынке" с 1 августа составило 55%.
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