|
Глава Минэкономики не видит предпосылок для роста цен в Беларуси
05.08.2017 10:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский считает, что в нынешнем году республика соберет хороший урожай, и цены на продукты не вырастут.
В текущем году, по прогнозам Минсельхозпрода, Беларусь рассчитывает собрать урожай зерна в 7,3 миллиона тонн в весе после обработки, что несколько меньше, чем в прошлом году — 7,5 миллионов тонн. В то же время на недавнем селекторном совещании Лукашенко заявил, что нынешнее лето идеально для аграриев. Президент подчеркнул, что республика соберет хороший урожай по зерновым, овощам и картофелю, и запретил аграриям и чиновникам списывать на погоду свои просчеты.
"Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился", — заявил Зиновский в эфире телеканала
Министр подчеркнул, что Минэкономики вместе с МАРТ пристально наблюдает за ценовой ситуацией на рынке и дает жесткую оценку тем субъектам хозяйствования — как производителям, так и торговле — если они нарушают антимонопольное законодательство.
По данным Белстата, инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%, с начала года потребительские цены на товары и тарифы на услуги выросли на 3,4%.
В то же время в своем обзоре Нацбанк отмечал, что основной вклад в рост цен внесли овощи и фрукты, а также рост тарифов на коммунальные услуги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр Зиновский рассчитывает на хороший урожай, поэтому цены на продукты будут "в том диапазоне", который уже сложился.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии