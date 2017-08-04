Глава Минэкономики не видит предпосылок для роста цен в Беларуси

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский считает, что в нынешнем году республика соберет хороший урожай, и цены на продукты не вырастут.

В текущем году, по прогнозам Минсельхозпрода, Беларусь рассчитывает собрать урожай зерна в 7,3 миллиона тонн в весе после обработки, что несколько меньше, чем в прошлом году — 7,5 миллионов тонн. В то же время на недавнем селекторном совещании Лукашенко заявил, что нынешнее лето идеально для аграриев. Президент подчеркнул, что республика соберет хороший урожай по зерновым, овощам и картофелю, и запретил аграриям и чиновникам списывать на погоду свои просчеты.

"Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился", — заявил Зиновский в эфире телеканала "Беларусь 1" .

Министр подчеркнул, что Минэкономики вместе с МАРТ пристально наблюдает за ценовой ситуацией на рынке и дает жесткую оценку тем субъектам хозяйствования — как производителям, так и торговле — если они нарушают антимонопольное законодательство.

По данным Белстата, инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%, с начала года потребительские цены на товары и тарифы на услуги выросли на 3,4%.

В то же время в своем обзоре Нацбанк отмечал, что основной вклад в рост цен внесли овощи и фрукты, а также рост тарифов на коммунальные услуги.