Департамент по фармпромышленности Минздрава ликвидируют

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Правительство Беларуси приняло решение о ликвидации департамента фармацевтической промышленности министерства здравоохранения республики, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров Беларуси.



© Sputnik Руслан Кривобок Опубликован указ о создании фармхолдинга

Там пояснили, что такое решение принято в рамках указа президента о создании холдинга по производству фармацевтической продукции.

"Совет Министров Республики Беларусь своим постановлением от 4 августа №583 поручил Министерству здравоохранения создать комиссию по ликвидации Департамента фармацевтической промышленности этого ведомства с участием представителей Министерства финансов, Государственного комитета по имуществу", — сообщили в пресс-службе правительства.

Также поручено после завершения расчетов с кредиторами Департамента фармацевтической промышленности Минздрава утвердить его ликвидационный баланс и обеспечить передачу-приемку на баланс Минздрава его имущества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

Как ранее сообщал Sputnik , президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ 258, предусматривающий создание к 1 сентября на базе департамента по фармацевтической продукции Минздрава фармацевтического холдинга. При этом сам департамент планировалось ликвидировать.

Подробный перечень предприятий, которые войдут в новый белорусский холдинг, пока не опубликован. Также неизвестно, кто будет руководить фармхолдингом — по некоторой информации, им будет директор департамента фармпромышленности Минздрава Валерий Шевчук.

Предполагается, что создание холдинга повысит эффективность фармацевтических предприятий Беларуси, а органы лицензирования и госрегистрации лекарств будут независимы от производителей.

Объем фармацевтического рынка Беларуси в прошлом году составил более 600 миллионов долларов.