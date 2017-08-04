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Департамент по фармпромышленности Минздрава ликвидируют
05.08.2017 16:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Правительство Беларуси приняло решение о ликвидации департамента фармацевтической промышленности министерства здравоохранения республики, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров Беларуси.
© Sputnik Руслан Кривобок
Там пояснили, что такое решение принято в рамках указа президента о создании холдинга по производству фармацевтической продукции.
"Совет Министров Республики Беларусь своим постановлением от 4 августа №583 поручил Министерству здравоохранения создать комиссию по ликвидации Департамента фармацевтической промышленности этого ведомства с участием представителей Министерства финансов, Государственного комитета по имуществу", — сообщили в пресс-службе правительства.
Также поручено после завершения расчетов с кредиторами Департамента фармацевтической промышленности Минздрава утвердить его ликвидационный баланс и обеспечить передачу-приемку на баланс Минздрава его имущества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.
Документ вступает в силу со дня его принятия.
Как
Подробный перечень предприятий, которые войдут в новый белорусский холдинг, пока не опубликован. Также неизвестно, кто будет руководить фармхолдингом — по некоторой информации, им будет директор департамента фармпромышленности Минздрава Валерий Шевчук.
Предполагается, что создание холдинга повысит эффективность фармацевтических предприятий Беларуси, а органы лицензирования и госрегистрации лекарств будут независимы от производителей.
Объем фармацевтического рынка Беларуси в прошлом году составил более 600 миллионов долларов.
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Правительство поручило ведомству создать комиссию по ликвидации департамента и рассчитаться с его кредиторами.
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