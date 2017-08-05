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Хлеб будет: аграрии намолотили уже больше 2 млн тонн зерна

06.08.2017 13:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Аграрии в ходе уборочной кампании намолотили 2 млн 190 тыс. тонн зерна, сообщили в эфире телеканала Беларусь-1.

Хлеб будет: аграрии намолотили уже больше 2 млн тонн зерна
© Sputnik Константин Чалабов
Прокуроры нашли 20 тонн захороненного зерна в Гродненской области

Уборочная кампания должна завершиться к 20 августа, такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Уже больше четверти площадей убрано, в некоторых регионах, например, Брестской области, осталось убрать меньше половины. Область уже внесла в копилку страны 685 тысяч тонн хлеба. Гомельская область также подошла к полумиллионной отметке, следом за ней — Минский регион.

Массовая уборка зерновых началась и в Витебской области. В этом году можно говорить о росте урожайности до 35,2 центнера с гектара.

Работы в полях и на зерносушильных комплексах идут круглосуточно. Аграрии не только убирают зерновые, но и перепахивают поля, засевают их новыми культурами.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые области убрали уже больше половины урожая, север республики только приступил к уборочной.

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