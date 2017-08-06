ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр экономики: роста цен не будет

06.08.2017 22:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Хороший урожай обеспечит стабильность цен, уверен министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Министр экономики: роста цен не будет
© Sputnik/ Виктор Толочко
Кобяков рассказал, как выполняется график по выходу на зарплату в $500

"Мы поставили планку: цены не будут "галопирующе" расти. МАРТ хорошо работает и дает жесткую оценку тем, кто не соблюдает антимонопольное законодательство", — рассказал министр в эфире "Беларусь 1".

Рост ВВП в первом полугодии показал 1%, но министр уверен, что после серьезной рецессии выход на эту цифру можно считать хорошим результатом.

"Это фундамент для того, чтобы в следующей пятилетке выйти на среднемировой показатель в 103-104% в год", — подчеркнул министр.

Он отметил, что без хороших бизнес-планов не может быть и речи об отсрочке платежей по кредитам для предприятий.

"Ставка по кредиту должна быть таковой, чтобы ею могло воспользоваться любое предприятие, желательно — 5% годовых, как во всем мире", — отметил Зиновский.

Министр напомнил, что для того, чтобы обеспечить рост зарплаты до тысячи рублей, нужно повысить производительность труда. Он отметил, что в ближайшее время глава государства рассмотрит документы, которые обеспечат развитие бизнеса.

"Главное — не мешать бизнесу, если можем, нужно помогать", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ справляется с регулированием цен и дает жесткую оценку в случае их завышения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Министр экономики: Цены в Беларуси расти не будут. Будет все хорошо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика