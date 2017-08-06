Министр экономики: роста цен не будет

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Хороший урожай обеспечит стабильность цен, уверен министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

"Мы поставили планку: цены не будут "галопирующе" расти. МАРТ хорошо работает и дает жесткую оценку тем, кто не соблюдает антимонопольное законодательство", — рассказал министр в эфире "Беларусь 1".

Рост ВВП в первом полугодии показал 1%, но министр уверен, что после серьезной рецессии выход на эту цифру можно считать хорошим результатом.

"Это фундамент для того, чтобы в следующей пятилетке выйти на среднемировой показатель в 103-104% в год", — подчеркнул министр.

Он отметил, что без хороших бизнес-планов не может быть и речи об отсрочке платежей по кредитам для предприятий.

"Ставка по кредиту должна быть таковой, чтобы ею могло воспользоваться любое предприятие, желательно — 5% годовых, как во всем мире", — отметил Зиновский.

Министр напомнил, что для того, чтобы обеспечить рост зарплаты до тысячи рублей, нужно повысить производительность труда. Он отметил, что в ближайшее время глава государства рассмотрит документы, которые обеспечат развитие бизнеса.

"Главное — не мешать бизнесу, если можем, нужно помогать", — сказал он.