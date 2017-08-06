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Министр экономики: роста цен не будет
06.08.2017 22:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Хороший урожай обеспечит стабильность цен, уверен министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"Мы поставили планку: цены не будут "галопирующе" расти. МАРТ хорошо работает и дает жесткую оценку тем, кто не соблюдает антимонопольное законодательство", — рассказал министр в эфире "Беларусь 1".
Рост ВВП в первом полугодии показал 1%, но министр уверен, что после серьезной рецессии выход на эту цифру можно считать хорошим результатом.
"Это фундамент для того, чтобы в следующей пятилетке выйти на среднемировой показатель в 103-104% в год", — подчеркнул министр.
Он отметил, что без хороших бизнес-планов не может быть и речи об отсрочке платежей по кредитам для предприятий.
"Ставка по кредиту должна быть таковой, чтобы ею могло воспользоваться любое предприятие, желательно — 5% годовых, как во всем мире", — отметил Зиновский.
Министр напомнил, что для того, чтобы обеспечить рост зарплаты до тысячи рублей, нужно повысить производительность труда. Он отметил, что в ближайшее время глава государства рассмотрит документы, которые обеспечат развитие бизнеса.
"Главное — не мешать бизнесу, если можем, нужно помогать", — сказал он.
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МАРТ справляется с регулированием цен и дает жесткую оценку в случае их завышения.
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