Зиновский надеется на дальнейший рост ВВП в Беларуси

Власти поставили себе задачу повысить ВВП не менее чем на на 3,4%, а в последующие пять лет выйти на уровень роста 3,5-4%, который является среднемировым.

По мнению министра экономики Владимира Зиновского, рост ВВП за первое полугодие 2017 года на 1% является неплохим результатам, но по итогам года правительство Беларуси рассчитывает добиться роста ВВП на 1,7%.

Об этом в интервью министр заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» 6 августа, сообщает БЕЛТА .

По словам Зиновского, финансовым оздоровлением предприятий занимается специально созданное агентство по управлению проблемными активами сельскохозяйственных предприятий. Построен график погашения долгов, разрабатываются сильные, «правильные» бизнес-планы.

«Мы приняли решение в правительстве, что в ближайшее время рассмотрим и будем снимать с объектов директивное кредитование в пользу других, - рассказал министр. - Ставка по кредитам должна быть на рыночных условиях такова, чтобы ею могло пользоваться любое предприятие - частное, государственное. В ближайшее время это произойдет, когда будет 7-9% годовых, а надо было бы, возможно, 5% годовых, как это делается во всем мире».

Что касается задачи, поставленной президентом, по достижению средней зарплаты в 500 долларов (Br1 тыс), то Зиновский напомнил о необходимости опережения роста производительности труда над ростом зарплаты. Он выразил надежду на увеличение денежных доходов населения в сентябре-ноябре.

Чиновник напомнил, что вопросы по упрощению и оптимизации способов развития бизнеса будут скоро обсуждаться на совещании у президента, пакет документов готов.

Напомним, премьер-министр Андрей Кобяков 2 августа на совещании по итогам работы экономики в 1 полугодии 2017 года признал , что показатель по зарплате не соответствует запланированному.