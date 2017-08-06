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У БАТЭ новый руководитель

07.08.2017 16:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Четыре открытых акционерных общества получили сегодня  новых директоров.

У БАТЭ новый руководитель
© Sputnik Михаил Метцель
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Как сообщает пресс-служба президента, решением главы государства, генеральным директором ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" (БАТЭ) назначен Александр Марченко, генеральным директором ОАО "Витязь" Геннадий Азаров, генеральным директором ОАО "Минский завод шестерен" Сергей Пацкевич, генеральным директором ОАО "МПОВТ" Анатолий Марцуль.

Самое примечательное из новых назначений — борисовское. Ранее пост гендиректора ОАО "БАТЭ" занимал Анатолий Капский. Он же был и председателем правления футбольного клуба БАТЭ. До своего назначения новый руководитель ОАО "БАТЭ" Александр Марченко работал директором по промышленно-технической политике и развитию этого предприятия.

Геннадий Азаров также работал на предприятии, которое сегодня возглавил — до назначения он был заместителем генерального директора ОАО "Витязь".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства в понедельник произвел ряд кадровых назначений в АПК, министерствах и промышленности.

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