Зачем упразднили охранную зону Полесского радиационного заповедника?

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Упразднение охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника позволит тем районам Беларуси, по которым она проходила, более эффективно заниматься сельским хозяйством, заявил в интервью Sputnik начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Титок.



© Sputnik Андрей Александров Указ Лукашенко: у Полесского заповедника больше нет охранной зоны

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом №259 упразднил охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Этим же документом предусмотрено, что теперь земли охранной зоны будут использоваться без ранее установленных ограничений.

Охранная зона вокруг Полесского радиационно-экологического заповедника имела ширину один километр и проходила по территориям Брагинского, Калинковичского, Наровлянского, Мозырского, Хойникского районов, площадь ее составляет 21 755 га. На этой территории было запрещено охотиться и ловить рыбу, сеять культуры, провоцирующие выход диких животных за границы заповедника, заниматься разработкой месторождений полезных ископаемых. На этой территории находится 9 населенных пунктов, в которых проживает 740 жителей.

Охранная зона: чьи эти земли?

Полесский заповедник был создан в 1988 году на территориях, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, его площадь составляет более 216 тысяч гектаров. Охранная зона была создана в 2013 году, и в состав земель заповедника она не входит, как сегодня ошибочно полагают многие.



© Sputnik Игорь Подгорный Лукашенко поедет в Полесский заповедник – есть мед и смотреть лошадей

"Заповедник формировался по принципу радиационного загрязнения. Охранная зона — это земли сельхозпользователей и фермерских хозяйств, а также лесного хозяйства. Она ограничивала выращивание только определенных видов сельскохозяйственных культур, но там все эти годы сеялись многолетние травы, заготавливались корма, выпасался скот — и дойный, и для производства мяса", — рассказал Титок.

Он обратил внимание, что в охранной зоне нельзя было выращивать такие культуры, как кукуруза, зерновые, овес, пшеница. Ограничение ввели затем, чтобы уменьшить риск выхода из заповедника диких животных, для которых все эти культуры служат пищей.

По законодательству охранная зона устанавливается на особо охраняемых территориях, но Полесский заповедник такой территорией не является.

Титок особо подчеркнул, что земли сельхозпредприятий, попавшие в охранную зону, никогда не выводились из сельхозоборота. В то же время там все эти годы проводились радиологические обследования, там занимались сельхозпроизводством при защитных мероприятиях, которые сегодня осуществляются в рамках чернобыльской госпрограммы. В частности, в рамках программы велось дополнительное финансирование на приобретение удобрений, позволяющих снизить уровень содержания радионуклидов в готовой продукции.

"Эти земли всегда были используемые. Ошибка многих — думать, что это земли, выведенные из состава заповедника", — сказал глава департамента.

Кукуруза — царица полей

Александр Титок до назначения на должность главы департамента возглавлял Хойникский райисполком и на собственном опыте знает, каково это для района сельскохозяйственного профиля — иметь земли с ограниченным хозяйственным использованием.



© Sputnik / Виктор Толочко Больше полей и молока: сельхозпроизводство в загрязненных районах

"Под охранной зоной заняты огромные территории. Это Брагинский, Наровлянский и Хойникский районы, их площади в размере 4-6 тысяч гектаров попадают под охранную зону. Соответственно, это ограничивает производителей в заготовке кормов", — пояснил он.

Собеседник агентства заметил, что с упразднением охранной зоны у предприятий АПК, к примеру, появится возможность выращивать на этих землях кукурузу. Это одна из тех культур, которые меньше всего накапливают радионуклидов и в вегетативной массе, и в зерне. По уровню накопления эта культура намного чище, чем многолетние кормовые травы. Кроме того, на территориях охранной зоны в основном песчаные почвы, которые хороши для кукурузы, но не слишком подходят для трав.

"Кроме того, кукуруза — это чистый корм. И почему ее не выращивать на этой территории?" — задал вопрос Титок.

Сомнений в чистоте продукции нет

После выхода указа президента об упразднении охранной зоны появилось множество публикаций, в которых утверждалось, что земли охранной зоны имеют разный уровень загрязнения. Есть пятна с уровнем и выше 40 кюри.

"Там точно такой же уровень загрязнения, как и на любых сельскохозяйственных площадях в этих регионах. Слухи идут от людей, которые проживают в Минске. Но если вы поинтересуетесь у людей, которые там проживают, то они этими слухами не занимаются", — заявил глава департамента.

По его словам, все жители Наровлянского, Брагинского, Хойникского и других районов, в составе которых есть земли охранной зоны, четко знают, что эти земли не относятся к заповеднику, "что это не вновь введенные в сельхозоборот земли, а то, что ранее использовалось".

В каждом районе составлена карта радиологических обследований, где указаны уровни загрязнения, они действительно различные. Но при производстве определенных сельскохозяйственных культур вырабатываются определенные защитные мероприятия, пояснил Титок.

Он отметил, что мозаичность загрязнения присутствует не только в заповеднике, но определенными дозами радионуклиды выпали и на территории всех остальных районов.

Глава департамента отметил, что и до отмены охранной зоны нельзя было говорить о том, что на этих землях заготавливались грязные корма. Титок также подчеркнул, что при производстве продукции животноводства осуществляется многоступенчатый контроль. "Начинается с проверки кормов, потом проверка молока на ферме, при поступлении на завод, и четвертый уровень — при выходе готовой продукции. То есть, если бы грязные корма были, никто бы там не выращивал продукцию", — сказал он.

Во время интервью вспомнился и недавний случай с обнаружением в Гомельской области у фермера молока, которое по уровню содержания радионуклидов многократно превышало допустимые параметры. "А когда разобрались, то выяснилось, что не было проверки на стронций, потому что стронций нельзя проверить в течение получаса. Есть определенное время проверки образца продукции", — сказал Титок.

Собеседник агентства заметил, что созданное в Хойникском районе предприятие "Полесские сыры" сегодня использует для производства молоко из хозяйств, расположенных на территории района. Между тем, оно производит элитные сыры, которые продает в основном на экспорт. "Разве бы стал кто-то покупать, если бы это была опасная продукция", — сказал он.

Радиации не надо бояться, ее надо уважать

Титок сообщил, что охранная зона не имела физической границы. "Никаких заборов, колючек, границ охранной зоны нет. Там поля, леса, основная часть занята под полями", — сказал он.



© Sputnik Андрей Александров Белорусский опыт создания радиационного заповедника изучают в Украине

Глава департамента напомнил, что на этих землях и до принятия указа президента не запрещался сбор грибов и ягод, но использовать их в пищу можно было только после обязательной проверки на уровень радиационного загрязнения. Однако и везде на этих территориях грибы и ягоды, особенно в Наровлянском районе, отмечаются случаи превышения по содержанию радионуклидов. Жители региона прекрасно знают, что всю дикорастущую продукцию нужно проверять.

"У нас в республике только подконтрольные нашей чернобыльской программе более 800 лабораторий. Мы финансируем приобретение оборудования, выполнение работ, и в каждом районе по 3-4 лаборатории есть, где можно проверить произведенную продукцию или то, что человек собрал в лесу", — рассказал Титок. Он подчеркнул, что такие проверки для населения бесплатны.

С упразднением охранных зон снимается и запрет на охоту и рыбалку на этих землях, но бояться того, что загрязненная радионуклидами рыба попадет из Хойников или Наровли в Минск или Могилев, не стоит — по той простой причине, что на этих территориях, по результатам научных исследований, случаев превышения допустимых уровней не фиксировалось.

Что касается грибов или ягод, то здесь лучший способ защитить себя от недобросовестных сборщиков и продавцов — спрашивать в обязательном порядке справку о результатах лабораторных исследований.

"Многие говорят, что продукция может перемещаться из Хойникского района, из Гомельской области в Минскую область. Так есть определенные места и в Минской области, где тоже выпали элементы, и в Могилевской, в Брестской области. Поэтому все равно все грибы, всю дикорастущую продукцию нужно проверять. Пришел на рынок — спроси бумажку. А у тех, что стоят с ведрами на трассах, вообще ничего лучше не покупать", — сказал Титок.

"На этих землях говорят так: радиации не нужно бояться, ее нужно уважать. И тогда все будет в порядке", — резюмировал глава департамента.